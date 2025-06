State of Unreal: Neue Details zur Technik hinter The Witcher 4

Bei der State of Unreal 2025 will CD Projekt Red ab 15:30 Uhr neue Entwicklungen zur Unreal Engine 5 vorstellen – und im Mittelpunkt steht dabei auch The Witcher 4. Offiziell angekündigt ist kein Gameplay, doch Tech-Demos und visuelle Prototypen könnten einen ersten Eindruck vermitteln, wie das Rollenspiel technisch umgesetzt wird.

Das Studio nutzt die Unreal Engine 5 bereits seit Längerem für den neuen Witcher-Titel und passt diese auf die eigenen Anforderungen an. Ein Update zum Stand der Technik ist also mehr als naheliegend. Wer dabei sein will, kann den Livestream ab 15:30 Uhr hier bei uns, auf YouTube oder Twitch verfolgen.