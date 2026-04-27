Steam Controller: Leak enthüllt neue Bilder, 35 Stunden Akku und Profi-Einstellungen

Die Leaks zum neuen Steam Controller ist nun fast lückenlos. Nachdem bereits erste Reviews am Wochenende gesichtet wurden, liefert ein Embargo-Bruch des japanischen Magazins 4gamer nun das visuelle Beweismaterial und die tiefen Einblicke in die Software-Struktur.

Die geleakten HD-Bilder des Steam Controller bestätigen ein Gehäuse-Layout, das sich in seinen Dimensionen 111 mm x 159 mm x 57 mm stark am Industriestandard orientiert, jedoch bei der Materialwahl eigene Wege geht. Valve verzichtet auf die heute üblichen gummierte Griffflächen („Soft-Touch“), was das Gerät laut ersten Testern zunächst rutschig wirken lässt, aber die Langlebigkeit erhöht. Das Gewicht liegt bei 292 g, um die Eckdaten aufzuzeigen.

Das zentrale Element bleiben die zwei kapazitiven Trackpads mit haptischem Feedback, flankiert von den neuen TMR-Magnetsticks, die Stick-Drift technisch ausschließen.

Konfigurations-Tiefe der Steam-Eingabe

Die Screenshots aus den Einstellungsmenüs verdeutlichen, dass der Controller untrennbar mit der Steam-Software verwoben ist. Zu den Kernfunktionen gehören:

TMR-Stick-Kalibrierung: Nutzer können die Deadzones und Ansprechkurven der magnetischen Sticks auf Software-Ebene extrem fein justieren.

Nutzer können die Deadzones und Ansprechkurven der magnetischen Sticks auf Software-Ebene extrem fein justieren. Trackpad-Spezialisierung: Die Menüs zeigen Optionen für die „Trackball-Simulation“ und Gestensteuerung, mit der beispielsweise Waffenräder direkt auf die Pads gemappt werden.

Die Menüs zeigen Optionen für die „Trackball-Simulation“ und Gestensteuerung, mit der beispielsweise Waffenräder direkt auf die Pads gemappt werden. Grip Sense: Über kapazitive Sensoren in den Griffen erkennt der Controller, ob er gehalten wird, und kann so Funktionen wie die Gyro-Steuerung automatisch aktivieren oder deaktivieren.

Über kapazitive Sensoren in den Griffen erkennt der Controller, ob er gehalten wird, und kann so Funktionen wie die Gyro-Steuerung automatisch aktivieren oder deaktivieren. Akkumanagement: Die Einstellungen bestätigen eine mögliche Laufzeit von über 32 bis 37 Stunden (realistisch 8–20 Stunden), 8,39 Wh Akkukapazität und bieten ein konfigurierbares Timeout für den Leerlauf.

Die Verbindung erfolgt wahlweise über Bluetooth, USB-C oder den proprietären „Steam Controller Puck“. Letzterer fungiert als magnetische Ladestation und bietet eine Latenz von ca. 8 ms. Der durch 4gamer geleakte Release-Termin für Japan ist offenbar für den 4. Mai 2026 vorgesehen, was auf einen zeitnahen globalen Launch hindeutet. Der Preis wird stabil bei 99 US-Dollar (ca. 100 EUR) eingeordnet.

Steam Controller an PS5 verwendbar?

Die Frage nach der Verwandtschaft zum DualSense-Design nährt zwar Spekulationen, doch technisch bleibt die Distanz zur PlayStation 5 gewaltig. Die geleakten Bilder zeigen eine tiefe Verwurzelung in der Steam-Eingabe-API und dem Windows-Treiber-Stack, was eine native Unterstützung an der Konsole ausschließt.

Sony verlangt für den Betrieb an der PS5 spezielle Sicherheitschips und Lizenz-Protokolle, die Valve im Steam Controller nicht implementiert hat. Der Controller nutzt das Sony-Layout lediglich als ergonomische Blaupause, um PC-Spielern den Umstieg vom Konsolen-Standard zu erleichtern, ohne dabei die geschlossene Infrastruktur von PlayStation zu bedienen.

Valve liefert am Ende kein Lifestyle-Produkt, sondern ein hochgradig konfigurierbares Werkzeug für PC-Puristen, die bereit sind, sich durch Menüs zu arbeiten, um die perfekte Kontrolle zu erhalten.