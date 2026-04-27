- Advertisement -

Steam Controller: Leak enthüllt neue Bilder, 35 Stunden Akku und Profi-Einstellungen

Neuer Leak zum Steam Controller 2026: HD-Bilder, TMR-Sticks und 35h Akku bestätigt. Release voraussichtlich am 4. Mai für 99 Dollar. Alle Details hier.

Steam Controller Concept
Hardware
Niklas Author 2026
By
Niklas Bender
Niklas Author 2026
ByNiklas Bender
Editor-in-Chief bei PlayFront und Spezialist für kritische Analysen. Niklas Bender steht für eine klare redaktionelle Kante und furchtlosen Journalismus. Sein Fokus: Die Dekonstruktion von AAA-Blockbustern und...
Follow:
6 Kommentare

Die Leaks zum neuen Steam Controller ist nun fast lückenlos. Nachdem bereits erste Reviews am Wochenende gesichtet wurden, liefert ein Embargo-Bruch des japanischen Magazins 4gamer nun das visuelle Beweismaterial und die tiefen Einblicke in die Software-Struktur.

Die geleakten HD-Bilder des Steam Controller bestätigen ein Gehäuse-Layout, das sich in seinen Dimensionen 111 mm x 159 mm x 57 mm stark am Industriestandard orientiert, jedoch bei der Materialwahl eigene Wege geht. Valve verzichtet auf die heute üblichen gummierte Griffflächen („Soft-Touch“), was das Gerät laut ersten Testern zunächst rutschig wirken lässt, aber die Langlebigkeit erhöht. Das Gewicht liegt bei 292 g, um die Eckdaten aufzuzeigen.

- Advertisement -

Das zentrale Element bleiben die zwei kapazitiven Trackpads mit haptischem Feedback, flankiert von den neuen TMR-Magnetsticks, die Stick-Drift technisch ausschließen.

Konfigurations-Tiefe der Steam-Eingabe

Die Screenshots aus den Einstellungsmenüs verdeutlichen, dass der Controller untrennbar mit der Steam-Software verwoben ist. Zu den Kernfunktionen gehören:

- Advertisement -
  • TMR-Stick-Kalibrierung: Nutzer können die Deadzones und Ansprechkurven der magnetischen Sticks auf Software-Ebene extrem fein justieren.
  • Trackpad-Spezialisierung: Die Menüs zeigen Optionen für die „Trackball-Simulation“ und Gestensteuerung, mit der beispielsweise Waffenräder direkt auf die Pads gemappt werden.
  • Grip Sense: Über kapazitive Sensoren in den Griffen erkennt der Controller, ob er gehalten wird, und kann so Funktionen wie die Gyro-Steuerung automatisch aktivieren oder deaktivieren.
  • Akkumanagement: Die Einstellungen bestätigen eine mögliche Laufzeit von über 32 bis 37 Stunden (realistisch 8–20 Stunden), 8,39 Wh Akkukapazität und bieten ein konfigurierbares Timeout für den Leerlauf.

Die Verbindung erfolgt wahlweise über Bluetooth, USB-C oder den proprietären „Steam Controller Puck“. Letzterer fungiert als magnetische Ladestation und bietet eine Latenz von ca. 8 ms. Der durch 4gamer geleakte Release-Termin für Japan ist offenbar für den 4. Mai 2026 vorgesehen, was auf einen zeitnahen globalen Launch hindeutet. Der Preis wird stabil bei 99 US-Dollar (ca. 100 EUR) eingeordnet.

More Read

Xbox Project Helix Storefront
Xbox Project Helix: Microsoft rudert bei Store-Öffnung für Steam & Epic Games zurück
Steam Frame Machine Controller
Steam Controller Leak: Valve bringt Trackpads und TMR-Sticks für 99 Dollar
Steam Frame Machine Controller
Steam Controller: Release-Anzeichen bei Valve-Partner

Steam Controller an PS5 verwendbar?

Die Frage nach der Verwandtschaft zum DualSense-Design nährt zwar Spekulationen, doch technisch bleibt die Distanz zur PlayStation 5 gewaltig. Die geleakten Bilder zeigen eine tiefe Verwurzelung in der Steam-Eingabe-API und dem Windows-Treiber-Stack, was eine native Unterstützung an der Konsole ausschließt.

- Advertisement -

Sony verlangt für den Betrieb an der PS5 spezielle Sicherheitschips und Lizenz-Protokolle, die Valve im Steam Controller nicht implementiert hat. Der Controller nutzt das Sony-Layout lediglich als ergonomische Blaupause, um PC-Spielern den Umstieg vom Konsolen-Standard zu erleichtern, ohne dabei die geschlossene Infrastruktur von PlayStation zu bedienen.

Valve liefert am Ende kein Lifestyle-Produkt, sondern ein hochgradig konfigurierbares Werkzeug für PC-Puristen, die bereit sind, sich durch Menüs zu arbeiten, um die perfekte Kontrolle zu erhalten.

- Advertisement -
TAGGED:
VIA:Reddit
Share This Article

SplitScreen Radio Podcast

Die aktuelle Show mit Jonas & Bene: Gaming-Insights, Analysen und News.

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
6 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Crydog
27. April 2026 16:45

Übrigens Kompatibilität zu ps5 wird man sicherlich über ein Adapter von dritt Anbieter ermöglichen,ich habe eine stick damit kann ich meinen dualsense an der xbox,ps3,ps4 etc. Nutzen. Klar native Unterstützung wäre was feines freier Controller wahl sage ich nur aber dafür hat ja den pc

0
Antworten
Rambazamba69
27. April 2026 14:52

Der hässlichste Controller aller Zeiten und das Ding sieht ziemlich unbequem in den Händen aus

3
Antworten
Crydog
27. April 2026 15:07
Reply to  Rambazamba69

Funktion und Ergonomie > Ästhetik

0
Antworten
Rambazamba69
27. April 2026 15:12
Reply to  Crydog

Schau mal wie weit oben die Sticks sind Haha Da bricht man sich ja die Daumen

0
Antworten
Crydog
27. April 2026 16:41
Reply to  Rambazamba69

Hauptsache die sind symmetrischen und TMR-Stick-Kalibrierung sammt besseren akku

0
Antworten
yarOZe
27. April 2026 16:37
Reply to  Rambazamba69

Ja nee Schönheit ist er wirklich nicht, muss man schon sagen

0
Antworten
- Advertisement -

You Might Also Like