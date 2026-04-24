Steam Controller: Release-Anzeichen bei Valve-Partner

Valve bereitet offenbar den Marktstart seiner neuen Hardware-Generation vor, nachdem Listungen beim offiziellen Distributor Komodo gesichtet wurden. Während der Steam Controller unmittelbar vor der Veröffentlichung steht, werfen anhaltende Hardware-Engpässe Schatten auf die ambitionierten Pläne für die Steam Machine und das VR-Headset.

Valve hat offizielle Produktseiten für den neuen Steam Controller, die Steam Machine und das Steam Frame VR-Headset beim Retail-Partner Komodo hinterlegt. Die Datenbankeinträge wurden am vergangenen Morgen aktualisiert und stützen jüngste Leaks über ein bereits produziertes Unboxing-Video des Controllers. Valve scheint hier den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Ein Eingabegerät lässt sich in der aktuellen Marktlage schlicht einfacher produzieren als ein ganzer PC.

Der Controller wird in aktuellen Trailern gezielt als Ergänzung zum Steam Deck und dem PC platziert. Die ursprüngliche Vision einer geschlossenen Hardware-Einheit aus Konsole und Controller tritt in den Hintergrund. Wer auf technische Daten oder einen Preis gehofft hat, wird enttäuscht. Die Einträge sind Platzhalter, die lediglich eines bestätigen: Die Marketing-Maschine läuft warm. Der Zeitplan steht.

Der Speicher-Stau der Steam Machine

Hinter der Fassade der neuen Listungen bröckelt das Bild eines synchronen Launch-Events für alle drei Geräte. Die globale Knappheit bei Speicherbausteinen hat die Kalkulationen für die Steam Machine und das Steam Frame VR-Headset zerstört. Während ein Controller kaum von explodierenden RAM-Preisen betroffen ist, hängen die Konsolen am Tropf der Zulieferer. Valve kommuniziert den Release-Zeitraum zwar weiterhin für das Jahr 2026, doch die Priorisierung ist offensichtlich.

Die Entkoppelung der Produkte ist kein strategischer Geniestreich, sondern eine Notlösung. Valve schickt den Controller als Vorboten in den Markt, um das Interesse am Ökosystem hochzuhalten, während die eigentlichen Rechenmonster in der Warteschleife feststecken. Ob die Steam Machine zum geplanten Termin überhaupt in nennenswerten Stückzahlen erscheint, bleibt bei der aktuellen Marktlage reine Spekulation.

Man verkauft uns jetzt das Lenkrad, weil das Auto noch keine Reifen hat.