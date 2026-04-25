Steam Controller Leak: Valve bringt Trackpads und TMR-Sticks für 99 Dollar

Valve bringt den Nachfolger des Steam Controllers. Nach jahrelanger Funkstille und dem Erfolg des Steam Deck nutzt der Hersteller die Hardware-Basis seines Handhelds für ein stationäres Eingabegerät. Ein aktuell kursierender Review-Leak legt nun die finalen Details zur Ausstattung und dem Preis offen.

Der Steam Controller, der offenbar kurz vor der Auslieferung steht, verzichtet beim neuen Modell auf großartige Experimente und setzt auf das bewährte Layout des Steam Deck. Das Gerät verfügt über zwei quadratische Trackpads mit haptischem Feedback, die eine Maussteuerung emulieren. Diese Hardware-Lösung adressiert das Kernproblem klassischer Gamepads: die Navigation in Titeln ohne nativen Controller-Support. Strategiespiele und komplexe Menüs lassen sich über die Trackball-Simulation der Pads bedienen. Wer auf dem Desktop zwischen Launchern wechselt, muss nicht mehr zur Maus greifen.

Technische Spezifikationen und Ergonomie

Die Ausstattung umfasst zudem klassische ABXY-Buttons, ein D-Pad und zwei symmetrische Analogsticks. Letztere nutzen TMR-Sensoren, um Stick-Drift und Totzonen dauerhaft zu unterbinden. Auf der Rückseite befinden sich vier programmierbare Grip-Tasten. Ein Sechs-Achsen-Gyrosensor unterstützt die Zielgenauigkeit durch Bewegungssteuerung. Valve verzichtet auf haptische Klick-Schalter bei den Haupttasten und setzt stattdessen auf eine klassische Membran-Bauweise. Das Gehäuse besteht größtenteils aus texturiertem Kunststoff ohne Gummierung.

Die Verbindung zum PC und anderen Geräten erfolgt über einen dedizierten USB-Dongle. Dieser dient gleichzeitig als magnetische Ladestation (Puck), wodurch das manuelle Einstecken von Kabeln entfällt, was als praktische Lösung empfunden wird. Ein integrierter Akku ist fest verbaut und lässt sich nicht ohne Werkzeug tauschen. Auf einen Klinkenanschluss für Headsets hat Valve im aktuellen Design verzichtet.

Preisgestaltung und Marktposition

Der Verkaufspreis liegt laut dem Leak bei 99 US-Dollar. Damit positioniert Valve das Gerät zwischen Standard-Controllern von Sony oder Microsoft und teuren Pro-Modellen der Drittanbieter. Der Lieferumfang beschränkt sich auf den Controller und die kombinierte Dongle-Ladestation. Anpassbare Trigger-Stopps oder austauschbare Stick-Kappen fehlen vollständig. Die Konnektivität konzentriert sich primär auf den PC-Betrieb unter Windows und Linux, sprich SteamOS.

Valve verkauft uns die Steam-Deck-Front ohne Bildschirm als Innovation, weil sie wissen, dass wir für TMR-Sticks und Maus-Ersatz am Sofa mittlerweile fast jeden Preis zahlen. Das vollständig geleakte Review findet ihr unter dem Quelllink.