Steam Frame – Steigt Valve wirklich wieder in den Konsolenmarkt ein?

Valve hat in den USA zwei Markenrechte für den Begriff „Steam Frame“ sichern lassen. Klingt erstmal trocken, könnte aber weitreichende Folgen haben, vielleicht sogar die Rückkehr von Valve in den Konsolenmarkt und damit eine interessante Option für PlayStation-Spieler.

Was steckt hinter dem Namen?

Die Markenanmeldungen, die auf Reddit entdeckt wurden, decken sowohl klassische Computerhardware als auch eine Spielkonsole ab. Offiziell bestätigt ist damit noch gar nichts, aber die Richtung lässt Raum für Spekulationen: Valve will sich die Option offenhalten. Dass es sich nur um einen internen Projektnamen handelt, ist möglich. Dass die Marke für eine neue Hardwarelinie gedacht ist, liegt aber mindestens genauso nahe.

Interessant ist der Zeitpunkt: Nach dem Flop der Steam Machines hatte Valve eigentlich kein Interesse mehr an Wohnzimmer-Konsolen. Doch das Steam Deck hat die Lage komplett verändert. Der Handheld läuft erfolgreich, der Markt für portable PC-Hardware boomt, und die Technik mit RDNA-4-GPUs steht in den Startlöchern. Das könnte die perfekte Basis für ein neues Gerät sein.

Konsole oder PC im Wohnzimmer?

Die große Frage: Würde ein „Steam Frame“ wirklich eine Konsole im klassischen Sinne sein, oder eher ein PC für das Wohnzimmer, also ein halber Rückzieher in Richtung der alten Steam Machines? Wenn Valve klug ist, setzen sie nicht auf ein geschlossenes System, sondern auf eine Art Hybrid: offen wie ein PC, bequem wie eine Konsole.

Spannend ist auch, gegen wen Valve damit antreten würde. Sony hat mit der PlayStation ein starkes, aber klassisch abgeschottetes System. Microsoft hingegen verwischt die Grenzen zwischen Xbox und PC immer mehr. Genau da könnte Valve ansetzen: Wer seine Steam-Bibliothek im Wohnzimmer auf dem Fernseher nutzen will, braucht bislang Bastellösungen. Ein offizielles Gerät würde diesen Schritt deutlich einfacher machen – und die Xbox-Strategie ziemlich alt aussehen lassen.

Noch ist alles Spekulation. Ein Markenname macht noch keine Konsole. Aber die Richtung ist interessant. Valve testet die Grenzen aus und könnte mit einem „Steam Frame“ die Lücke zwischen PC und Konsole schließen. Für PlayStation-Spieler wäre so ein Gerät eine spannende Zweitkonsole – ohne Abozwang, ohne Plattform-Grenzen.

Wenn Valve es diesmal richtig anpackt, könnte „Steam Frame“ mehr werden als nur ein neuer Versuch im Hardwaregeschäft. Aber ob sie aus den Fehlern der Steam Machine gelernt haben, bleibt die entscheidende Frage.