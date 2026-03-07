Steam Machine erscheint später, Valve streicht das Release-Fenster

Die Hoffnung auf einen pünktlichen Launch der Steam Machine im ersten Halbjahr 2026 ist offiziell hinfällig. Valve revidiert seine ursprüngliche Planung und flüchtet sich in vage Absichtserklärungen für das restliche Jahr, während die Kosten für Speicherbausteine jede wirtschaftliche Kalkulation und unseren Geldbeutel bedrohen.

Der KI-Boom frisst unsere Gaming-Hardware

Im Steam-Jahresrückblick 2025 korrigiert Valve das Ziel für die Steam Machine, das Steam Frame VR-Headset und den neuen Controller von „Anfang 2026“ auf ein unsicheres „Wir hoffen auf 2026“. Der Grund ist kein Software-Bug, sondern schlichtes Kalkül angesichts explodierender Beschaffungskosten.

Die globale Verknappung von RAM und SSDs, befeuert durch den Ressourcenhunger der KI-Rechenzentren, macht eine Bestandsverwaltung zu stabilen Preisen unmöglich. Valve steht damit vor dem Dilemma, mit dem sämtliche Hersteller derzeit kämpfen. Entweder die Hardware-Barriere durch massive Preissteigerungen für uns Spieler unbezahlbar machen oder den Release strecken, bis sich der Markt beruhigt.

PR-Sprech vs. Backend-Realität

In dem Bericht räumt Valve ein, dass die Speicherknappheit die „Herausforderung“ massiv erhöht hat. Dass im Backend von Steam die festen Termine bereits durch einen generischen „Coming Soon“-Platzhalter ersetzt wurden, entlarvt die diplomatischen Formulierungen, die sie nach außen hin kommunizieren.

Das Ziel, alle drei Produkte simultan im ersten Halbjahr auszuliefern, ist faktisch begraben. Die Industrie-Stagnation im Hardware-Sektor trifft Valve besonders hart, da sie – im Gegensatz zu Sony oder Microsoft – ihre Hardware nicht subventionieren wollen.

Wenn die Preise für kritische Komponenten nicht bald fallen, wird die Steam Machine entweder zum überteuerten Nischenprodukt oder zur Zweitverwertung bereits veralteter Technik. Wer auf eine „erschwingliche“ Alternative zum PC gehofft hat, wird hier Zeuge, wie die wirtschaftlichen Hebel der Halbleiter-Industrie unser Hobby zur Nebensache degradieren.

Valve spielt sichtlich auf Zeit. Für uns Spieler bedeutet das: Der Traum vom kompakten Konsolen-Killer im Wohnzimmer verschiebt sich auf unbestimmte Zeit, um es grob zu interpretieren. Solange Speicherpreise die Margen fressen, bleibt Valve lieber bei seinem Kerngeschäft und verkauft uns Software für Hardware, die wir noch nicht besitzen dürfen.