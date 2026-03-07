Steam Machine erscheint später, Valve streicht das Release-Fenster

Die Hoffnung auf einen pünktlichen Launch der Steam Machine im ersten Halbjahr 2026 ist offiziell hinfällig. Valve revidiert seine ursprüngliche Planung und flüchtet sich in vage Absichtserklärungen für das restliche Jahr, während die Kosten für Speicherbausteine jede wirtschaftliche Kalkulation und unseren Geldbeutel bedrohen.
Der KI-Boom frisst unsere Gaming-Hardware
Im Steam-Jahresrückblick 2025 korrigiert Valve das Ziel für die Steam Machine, das Steam Frame VR-Headset und den neuen Controller von „Anfang 2026“ auf ein unsicheres „Wir hoffen auf 2026“. Der Grund ist kein Software-Bug, sondern schlichtes Kalkül angesichts explodierender Beschaffungskosten.
Die globale Verknappung von RAM und SSDs, befeuert durch den Ressourcenhunger der KI-Rechenzentren, macht eine Bestandsverwaltung zu stabilen Preisen unmöglich. Valve steht damit vor dem Dilemma, mit dem sämtliche Hersteller derzeit kämpfen. Entweder die Hardware-Barriere durch massive Preissteigerungen für uns Spieler unbezahlbar machen oder den Release strecken, bis sich der Markt beruhigt.
PR-Sprech vs. Backend-Realität
In dem Bericht räumt Valve ein, dass die Speicherknappheit die „Herausforderung“ massiv erhöht hat. Dass im Backend von Steam die festen Termine bereits durch einen generischen „Coming Soon“-Platzhalter ersetzt wurden, entlarvt die diplomatischen Formulierungen, die sie nach außen hin kommunizieren.
Das Ziel, alle drei Produkte simultan im ersten Halbjahr auszuliefern, ist faktisch begraben. Die Industrie-Stagnation im Hardware-Sektor trifft Valve besonders hart, da sie – im Gegensatz zu Sony oder Microsoft – ihre Hardware nicht subventionieren wollen.
Wenn die Preise für kritische Komponenten nicht bald fallen, wird die Steam Machine entweder zum überteuerten Nischenprodukt oder zur Zweitverwertung bereits veralteter Technik. Wer auf eine „erschwingliche“ Alternative zum PC gehofft hat, wird hier Zeuge, wie die wirtschaftlichen Hebel der Halbleiter-Industrie unser Hobby zur Nebensache degradieren.
Valve spielt sichtlich auf Zeit. Für uns Spieler bedeutet das: Der Traum vom kompakten Konsolen-Killer im Wohnzimmer verschiebt sich auf unbestimmte Zeit, um es grob zu interpretieren. Solange Speicherpreise die Margen fressen, bleibt Valve lieber bei seinem Kerngeschäft und verkauft uns Software für Hardware, die wir noch nicht besitzen dürfen.
„wird die Steam Machine entweder zum überteuerten Nischenprodukt oder zur Zweitverwertung bereits veralteter Technik“
Genau das xD leistungstechnisch eh schon veraltet, durch den Unwillen zu subventionieren zu 100% viel zu teuer und durch das nach hinten schieben immer und immer unrentabler.
ich hätte da wirklich lust drauf gehabt, aber ich wechsle nicht von der ps5 zur unterpowerten steam machine, wenn sie nur minimal besser als eine ps5 ist viel zu viel kostet und jetzt noch ewig braucht, bis sie kommt…. mit jedem monat den valve wartet, sind wir näher an einer ps6 und dann stellt sich für jeden, der in 4k spielen und eine gute Grafik + performance haben möchte eher die Frage:
next gen xbox bzw ps6 oder pc
Die steam machine ist im Endeffekt jetzt schon veraltet. Wenn sich das Ding nicht verkauft, müssen sie sich nicht wundern gerade mit dem Gedanken, das sie nicht subventionieren wollen…. ist schon fast arrogant, immerhin wollen sie ja Leute ins Ökosystem (steam) holen, da müsste man das einfach mal durchziehen, um die kundenbasis zu erweitern
Dazu sind die Dinger wahrscheinlich eh schon produziert und staunen jetzt ohne am Strom angeschlossen zu sein in irgendeinem Lagerhaus vor sich hin.
Warum sollte man mehr zahlen nur weil die Preise jetzt so hoch für RAM etc sind?! als valve produziert hat haben sie das ja wahrscheinlich noch zu besseren Konditionen getan, dann könnte man zum „anständigen“ preis die bereits hergestellten steam machine etc schon mal in den verkauft bringen und die neuen Chargen kosten den Kunden halt mehr, das wäre wenigstens nachvollziehbar
Jetzt wollen sie die potenziellen kundemn ewig warten lassen und dann noch mehr Kohle, für bereits produzierte Geräte, die mit veralteter Technik günstiger hergestellt wurden und monatelang irgendwo ohne Strom in einem Lagerhaus herumgelegen haben
Wenn sie meinen….
Muss sich keiner wundern, wenns wieder nicht klappt.
Schade, das konzept etc sind grandios a er gefühlt ist alles falsch geplant