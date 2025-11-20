Steam Machine: Günstiger Preis bedroht PS5 und Xbox Series X|S

Valve hat für 2026 die Steam Machine angekündigt und mischt damit künftig die Gaming-Landschaft gehörig auf. Nach dem Erfolg des Steam Deck zieht das Unternehmen die nächste Hardware-Stufe hoch. Ein PC für das Wohnzimmer, der SteamOS nutzt, auf AMD Zen4 CPU und AMD Ardin3 GPU setzt und vor allem ein Ziel hat: Preis-Leistung in der Mittelklasse.

Im Kern ist die Steam Machine eine Art “Steam-Konsole”. Mit Spezifikationen, die leicht unter der PS5 liegen, könnte sie dennoch eine ernsthafte Alternative für Spieler werden, die nicht den vollen Preis für High-End-Konsolen zahlen wollen.

Preisstrategie und Marktchancen

Laut Insider-Einschätzungen, wie der von Moore’s Law Is Dead, könnte Valve die Steam Machine für rund 500 US-Dollar anbieten, mit dem Potenzial, sogar unter 450 US-Dollar zu gehen. Damit würde Valve direkt in den Preiskampf mit der PS5 und Xbox Series X|S gehen, die derzeit etwa dasselbe Preisniveau halten und ein ähnliches Performancespektrum abdecken.

Die Kombination aus erschwinglichem Preis, Zugang zu Desktop-Anwendungen und SteamOS-Optimierungen verschafft Valve einen Vorteil, der für Microsoft und Sony unangenehm werden könnte. Spieler, die bisher eine günstige Konsole gewählt hätten, könnten stattdessen zur Steam Machine greifen, die deutlich flexibler in ihren Anwendungen ist.

Hardware & Performance

Die Hardware ist bewusst nicht High-End, aber ausreichend für 1080p-Gaming mit moderaten Einstellungen. Mit 8 GB VRAM und insgesamt 24 GB RAM (systemweit) ist sie leistungsfähiger als die Xbox Series S und näher an der PS5 als an billigeren Konsolen. Das OS sorgt für effiziente Nutzung der Ressourcen, ähnlich wie beim Steam Deck.

Valve setzt laut dem Insider bewusst auf ein kompaktes, gut optimiertes Gerät, das für Entwickler leicht zu unterstützen ist. Die Steam Machine könnte sich so als stabiler Einstieg in das Wohnzimmer-PC-Gaming etablieren. Damit nicht genug, wird erwartet, dass Third-Party-Hersteller eigene SteamOS-PC-Konsolen bauen könnten, womit der Wettbewerb noch einmal zunimmt.

Konkurrenzdruck für Microsoft und Sony

Die Steam Machine startet mindestens ein Jahr vor der Xbox Next und PS6 und konkurriert gezielt mit dem Budget-Segment der Xbox Series S. Experten sehen darin einen direkten Angriff auf Microsofts Marktanteile, während Sony ebenfalls den Konkurrenzdruck spüren dürfte. Mit einem attraktiven Preis, optimiertem OS und Zugriff auf Valves riesige Spielebibliothek könnte Valve hier ein ernstzunehmender Herausforderer werden, der insbesondere Microsofts Zukunftspläne mit der Xbox torpediert.

Die Steam Machine ist wahrscheinlich mehr als nur ein weiteres Valve-Experiment. Sie ist ein strategischer Angriff auf das Konsolen-Duo PS5 und Xbox (Next), kombiniert günstigen Einstiegspreis, Optimierungen für Steam OS und Desktop-Flexibilität. Für Spieler, die Budget, Vielfalt und Leistung suchen, könnte sie 2026 die erste Wahl sein.