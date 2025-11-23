Latest

Steam Machine ohne Subvention – Valve setzt auf volle Preiswahrheit

Valve bestätigt: Die Steam Machine wird nicht subventioniert. Preis voraussichtlich zwischen 800–900 Dollar. Für Konsolenfans wird es kein Schnäppchen.

Steam Machine Portal Cube

Vor wenigen Tagen kündigte Valve die Steam Machine an und viele Spieler dachten sofort: Jetzt will Valve gegen PlayStation und Xbox antreten. Doch der Preis könnte das ambitionierte Vorhaben stark bremsen. Anders als Sony oder Microsoft, die ihre Konsolen hart kalkuliert verkaufen, will Valve keine Verluste auf der Hardware machen.

Zunächst hieß es nur, das Gerät sei „wirklich konkurrenzfähig“ im Vergleich zu einem selbstgebauten Gaming-PC. Doch Berichte aus internen Valve-Runden und Kommentare von Insidern ließen aufhorchen. Ein Preis von 500 Dollar sei intern nicht auf Begeisterung gestoßen.

Subvention gibt es nicht

Der YouTube-Kanal SkillUp fragte bei Valve nach, und Software Engineer Pierre-Loup Griffais antwortete eindeutig: Die Steam Machine wird kein subventioniertes Gerät. Ziel sei ein fairer Marktpreis, vergleichbar mit aktuellen PCs. Gleichzeitig hebt Valve Features hervor, die schwer selbst nachzubauen sind: das kompakte Gehäuse, extrem leiser Betrieb, HDMI CEC-Integration, vier leistungsfähige Bluetooth-Antennen, all das für ein rundes Multiplayer-Erlebnis. Gleichzeitig steigen die Preise für Bauteile wie RAM, was Valve zusätzlich belastet.

Die Steam Machine könnte so voraussichtlich zwischen 800 und 900 Dollar kosten, eine Summe, die deutlich über dem liegt, was aktuelle Konsolen kosten. Für Konsolenspieler, die vor allem auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten, ist das ein harter Schlag.

Preisfaktor könnte Konsolenfans abschrecken

Für Spieler, die bisher ausschließlich Konsolen genutzt haben, ergibt sich ein klares Dilemma. Die Steam Machine bietet zwar PC-typische Flexibilität und erweiterte Features, doch dafür muss man deutlich mehr bezahlen als für eine PS5 oder Xbox Series X. Wer also vorwiegend Spiele spielen möchte und nicht auf Kompaktbauweise, leiseren Betrieb oder Multi-Controller-Setup angewiesen ist, wird vermutlich eher bei den etablierten Konsolen bleiben.

Die Steam Machine könnte technisch überzeugen, doch der Preis wird viele Konsolenfans abschrecken. Valve zielt hier eindeutig auf eine Nische – PC-Fans, die ein fertiges, kompaktes Gerät suchen – statt auf die breite Masse der Konsolenspieler. Unter diesem Aspekt konkurriert sie eher mit der PS5 Pro oder der kommenden Xbox Next.

Godzilla
1 Stunde zuvor

Ich mag Valve iwie. Einzig das „nur digital“ stört mich. Andererseits existiert mein Account auch schon seit über 20 Jahren.

Steht und fällt wahrscheinlich mit Gabe… wie so oft.
Und der Preis… tja. Man wird sehen.
Das Marketing ist entscheidend, ob Valve es schafft, den Linux-Gaming-PC salonfähig zu machen.

Immer wach
2 Stunden zuvor

OK, damit ist die Steambox bei mir aus dem Rennen. Ich werde solange es möglich ist die PS5 nutzen. Ich hab die Konsole jetzt vielleicht 15-20 Monate wer weiß ob ich in 2-3 Jahren noch Lust auf Gaming hab?

