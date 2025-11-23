Steam Machine ohne Subvention – Valve setzt auf volle Preiswahrheit

Vor wenigen Tagen kündigte Valve die Steam Machine an und viele Spieler dachten sofort: Jetzt will Valve gegen PlayStation und Xbox antreten. Doch der Preis könnte das ambitionierte Vorhaben stark bremsen. Anders als Sony oder Microsoft, die ihre Konsolen hart kalkuliert verkaufen, will Valve keine Verluste auf der Hardware machen.

Zunächst hieß es nur, das Gerät sei „wirklich konkurrenzfähig“ im Vergleich zu einem selbstgebauten Gaming-PC. Doch Berichte aus internen Valve-Runden und Kommentare von Insidern ließen aufhorchen. Ein Preis von 500 Dollar sei intern nicht auf Begeisterung gestoßen.

Subvention gibt es nicht

Der YouTube-Kanal SkillUp fragte bei Valve nach, und Software Engineer Pierre-Loup Griffais antwortete eindeutig: Die Steam Machine wird kein subventioniertes Gerät. Ziel sei ein fairer Marktpreis, vergleichbar mit aktuellen PCs. Gleichzeitig hebt Valve Features hervor, die schwer selbst nachzubauen sind: das kompakte Gehäuse, extrem leiser Betrieb, HDMI CEC-Integration, vier leistungsfähige Bluetooth-Antennen, all das für ein rundes Multiplayer-Erlebnis. Gleichzeitig steigen die Preise für Bauteile wie RAM, was Valve zusätzlich belastet.

Die Steam Machine könnte so voraussichtlich zwischen 800 und 900 Dollar kosten, eine Summe, die deutlich über dem liegt, was aktuelle Konsolen kosten. Für Konsolenspieler, die vor allem auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten, ist das ein harter Schlag.

Preisfaktor könnte Konsolenfans abschrecken

Für Spieler, die bisher ausschließlich Konsolen genutzt haben, ergibt sich ein klares Dilemma. Die Steam Machine bietet zwar PC-typische Flexibilität und erweiterte Features, doch dafür muss man deutlich mehr bezahlen als für eine PS5 oder Xbox Series X. Wer also vorwiegend Spiele spielen möchte und nicht auf Kompaktbauweise, leiseren Betrieb oder Multi-Controller-Setup angewiesen ist, wird vermutlich eher bei den etablierten Konsolen bleiben.

Die Steam Machine könnte technisch überzeugen, doch der Preis wird viele Konsolenfans abschrecken. Valve zielt hier eindeutig auf eine Nische – PC-Fans, die ein fertiges, kompaktes Gerät suchen – statt auf die breite Masse der Konsolenspieler. Unter diesem Aspekt konkurriert sie eher mit der PS5 Pro oder der kommenden Xbox Next.