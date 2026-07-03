Steam Machine: Red Line of Death – Erste Berichte über defekte Grafikprozessoren

Die neue Steam Machine kämpft kurz nach dem Verkaufsstart mit ersten Hardware‑Ausfällen – der sogenannten Red Line of Death. Ein erster Nutzer berichtet von einem Totalausfall nach nur zwanzig Minuten Betriebszeit.

Der Fehler liegt im verlöteten Grafikprozessor

Ein Reddit-Nutzer dokumentierte das Versagen der Hardware im offiziellen Subreddit des Geräts. Nach einer kurzen Spielphase und einem anschließenden System-Update verweigerte die Plattform jegliche Funktion. Die LED-Leiste an der Vorderseite zeigt seitdem einen blinkenden roten Balken auf der rechten Seite.

Laut offiziellen Dokumenten von Steam Support signalisiert dieses Muster unmissverständlich einen Defekt des Grafikprozessors. Da die GPU fest mit der Hauptplatine verlötet ist, bleibt eine eigenständige Reparatur unmöglich. Totalschaden.

Die Parallelen zur Xbox 360 und deren berüchtigtem Hardware-Fehler sind offensichtlich, weshalb die Community das Phänomen bereits als „Red Line of Death“ betitelt. Bisher handelt es sich um einen dokumentierten Einzelfall. Dennoch wiegt die Meldung schwer, da tausende Vorbesteller noch in der Warteschlange auf die Auslieferung ihrer Geräte warten. Die Steam Machine leidet ohnehin unter langen Wartezeiten. Ein fehlerhaftes Bauteil im Bereich der Grafikeinheit könnte die ohnehin schleppende Auslieferung weiter verzögern.

Hoher Verkaufspreis steht unter verschärfter Beobachtung

Die Meldung trifft Valve zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Plattform ging für einen Verkaufspreis von über 1.000 US-Dollar an den Start. Dieser Preis liegt deutlich über den ursprünglichen Plänen des Herstellers. Kritik gab es zuletzt auch von prominenter Stelle aus der Industrie, da die Performance im 3D-Bereich und die standardmäßige Ausgabe von 1080p als veraltet eingestuft wurden. Eine anfällige Hardware-Architektur ist das Letzte, was dieses System im aktuellen Markttrend gebrauchen kann.

Bislang liegt kein offizielles Studio-Statement oder eine Stellungnahme von Valve zu potenziellen Serienfehlern vor. Wer in der Warteschlange steht, fungiert unfreiwillig als Tester für die erste Hardware-Revision. Das Risiko liegt beim Käufer.

Wer über 1.000 US-Dollar für einen vorkonfigurierten Wohnzimmer-PC ausgibt, darf keine tickende Hardware-Zeitbombe erwarten. Der Fall zeigt, dass die erste Charge eines neuen Systems ein unkalkulierbares Risiko bleibt. Wartet ab, bis Valve die Qualitätskontrolle im Griff hat, oder greift direkt zum klassischen PC.