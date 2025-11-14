Steam Machine: Spielt Valve jetzt ernsthaft gegen PS5 & Co. oder bleibt alles beim Alten?

Valve versucht erneut, ins Wohnzimmer vorzurücken. Die frisch angekündigte Steam Machine soll genau da weitermachen, wo die Steam Deck-Erfolgsstory begonnen hat, nur stationär. Spannend ist weniger die Hardware selbst, sondern die Frage: Kann so ein Gerät wirklich PS5, Xbox oder sogar Switch 2 gefährlich werden? Die nüchterne Antwort: nur bedingt. Und das hat mit Valves Publikum zu tun.

Wer kauft sowas? Die Antwort ist fast schon zu eindeutig

Laut einem neuen Bericht von Chris Dring (The Game Business) ist der wichtigste Indikator für die Steam Machine ausgerechnet das Steam Deck. Und das zeigt ein ziemlich klares Muster. Über 90 Prozent der Deck-Besitzer hatten vorher schon einen Steam-PC. Die Handheld-Revolution war also vor allem eine Komfortrevolution, nicht der Beginn einer großen PC-Missionierung.

Diese Leute sind keine typischen Konsolen-Abwanderer. Es sind Enthusiasten, die ohnehin schon tief im PC-Ökosystem stecken und gern ein Zweitgerät kaufen, um ihre Bibliothek an einem anderen Ort zu nutzen: unterwegs, auf der Couch, oder künftig eben im Wohnzimmer. Das macht sie für Valve enorm wertvoll, aber für Sony & Co. weniger bedrohlich. Kurz gesagt: Steam Machine verkauft sich vor allem an Menschen, die Steam längst besitzen.

Und was ist mit Konsolenspielern?

Theoretisch könnte die Steam Machine eine Brücke bauen: PC-Spiele ohne Bastelkram, ohne Treibersuche, ohne Menüchaos. Eine Art „Plug & Play“-PC, der wie eine PS5 im Regal steht.

In der Praxis ist das bisher Wunschdenken. Wenn selbst das deutlich günstigere, portable Steam Deck kaum neue Steam-Nutzer anzieht, ist es schwer vorstellbar, dass ein stationäres Gerät plötzlich den Massenmarkt öffnet. Konsolen bieten nun mal ein einfaches Versprechen: Einschalten, spielen, fertig. Valve ist da noch nicht ganz angekommen.

Wichtig ist aber auch, dass wir noch zu wenig über Preis, Leistungsziel und Softwarestrategie der Steam Machine wissen. Ohne diese Faktoren lässt sich nicht abschließend beurteilen, wie groß die Chance auf einen echten Konsolenangriff ist.

Gefahr für PS5 & Co? Nur, wenn Valve plötzlich alles anders macht

Realistisch betrachtet wird die Steam Machine kein Massenmarkt-Gerät, das PS5 und Xbox in Rekordzeit verdrängt. Valves Stärke liegt im PC-Ökosystem, und genau dieses bedient die Steam Machine perfekt. Für Enthusiasten spannend, für Konsolenhersteller eher ein Schulterzucker.

Wenn Valve aber den Einstieg wirklich radikal vereinfacht – Oberfläche, Preis, Support – könnte sich das Spiel ändern. Noch ist das aber Spekulation. Erst mit der Xbox Next wird es spannend, denn sie wird eher ein Konkurrent für die Steam Machine sein als die PS6.

Stand jetzt? Eine interessante Hardware für PC-Fans, aber keine existenzielle Bedrohung für die Konsolenbranche.