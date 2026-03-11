Hardware

Steam Machine setzt auf 1080p / 30 FPS- Valve enthüllt Verifizierungs-Details

Valve konkretisiert die Hardware-Anforderungen für Steam Machine und Steam Frame. 1080p/30 FPS für stationäre Hardware, 90 FPS Pflicht für Standalone-VR-Titel.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
2 Kommentare
Steam Machine Cover

Valve nutzt die GDC 2026, um die Verifizierungskriterien für die Steam Machine und das VR-Headset Steam Frame zu zementieren. Das bestehende Deck-System dient als Skelett, wird aber für stationäre Leistung und VR-Besonderheiten angepasst.

Die Hardware-Hierarchie steht

Valve setzt bei der Steam Machine auf eine Architektur mit 28 RDNA 3 CUs. Damit rangiert die Box leistungstechnisch in Schlagdistanz zur PlayStation 5. Die offizielle Messlatte für das „Machine Verified“-Siegel bleibt dennoch bodenständig. Ein stabiler Betrieb bei 1080p und 30 FPS ist die Mindestanforderung.

Wer bereits das „Deck Verified“-Abzeichen trägt, wandert automatisch in den Machine-Katalog. Titel, die auf dem Handheld aufgrund der Leistungsaufnahme scheiterten, erhalten durch die stationäre Hardware eine neue Chance in der Kategorie „Machine Test“.

Die Software-Barriere bleibt bestehen. Spiele, die aufgrund von SteamOS-Inkompatibilitäten auf dem Deck den Dienst verweigerten, bleiben „Machine Unsupported“. Valve verzichtet auf eine generelle Neuprüfung dieser Titel, solange die Proton-Schicht keine signifikanten Sprünge macht. Das Ziel ist Effizienz. Ein riesiger Katalog vom ersten Tag an soll das Hardware-Risiko minimieren.

Steam Frame erzwingt VR-Standards

Für das Headset Steam Frame entfällt die klassische „Verified“-Kategorie komplett. Valve setzt hier auf ein binäres System aus „Frame Test“ und „Frame Unsupported“. Die Anforderungen an die Hardware sind spezifisch. Standalone-VR-Titel müssen zwingend 90 FPS erreichen. Eine feste Auflösung schreibt Valve nicht vor und überlässt die Skalierung den Entwicklern. Wer diese Bildrate nicht stabil liefert, landet im digitalen Giftschrank.

Für klassische 2D-Spiele, die im virtuellen Kinomodus konsumiert werden, sinkt der Anspruch drastisch. Hier genügen 720p bei 30 FPS. Ein VR-freundliches Interface und die volle Unterstützung der neuen Frame-Controller sind hingegen Ausschlusskriterien. Jedes Spiel wird für das Frame-Ökosystem neu bewertet. Ein Selbstläufer wie beim Wechsel vom Deck zur Steam Machine ist hier nicht vorgesehen.

Trotz der klaren Softwarestruktur fehlen weiterhin konkrete Release-Daten für beide Geräte. Valve verweist auf die anhaltende globale Komponenten-Knappheit. Die Entscheidung, die Steam Machine nicht nach klassischem Konsolenvorbild zu subventionieren, lässt die finale Preisgestaltung im Unklaren. Valve setzt darauf, dass die schiere Masse an kompatibler Software zum Launch die Hardwarekosten rechtfertigt.

Wer 2026 immer noch 30 FPS als Qualitätssiegel für eine stationäre Plattform verkauft, hat entweder sehr viel Vertrauen in seine Upscaling-Technik oder sehr wenig Hoffnung für die Optimierungswut der Entwickler. Punkt.

SOURCES:TomsHardware
2 Comments
Rambazamba69
59 Minuten zuvor

1080p in 2026? Und dann nur mit 30 FPS? Wie viel soll das Ding eigentlich kosten? Da ist die PS5 zwischen 400-500€ ja ein Traum

0
Antworten
N7Dan
59 Minuten zuvor

Valve’s Alternative auf dem Hardware Markt:

🟩 Eine tatsächlich konkurrenzfähige Maschine
🟩 Ein ambitionierter Versuch festgesetzt durch mangelhafte Leistung
✅ Totgeburt, die keiner wollte & keiner nach gefragt hat 💀

Last edited 50 Minuten zuvor by N7Dan
1
Antworten

2
0
