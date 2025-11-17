Steam Machine vs. PS5 – Wird Valves Comeback zur echten Gefahr für Sony?

Valve versucht es erneut. Die neue Steam Machine soll Anfang 2026 erscheinen, und diesmal scheint der Plan deutlich klarer. Statt überambitioniertem PC-im-Konsolen-Kostüm setzt Valve auf eine simple Frage: Wie viel Leistung brauchen die meisten Spieler wirklich?

Laut Hardware Engineer Yazan Aldehayyat liegt die Antwort bei: „gleichauf oder besser als 70 % der Gaming-PCs aus der Steam-Umfrage“. Das ist ein überraschend ehrliches Leistungsversprechen für ein Gerät, das preislich wohl in Richtung Einsteigerkonsole schielt. Die spannende Frage: Reicht das, um Sonys PS5 unter Druck zu setzen?

Zwischen Xbox Series S und PS5 – reicht das?

Die Steam Machine wird kein High-End-Bolide, so viel sicher. Acht Gigabyte VRAM sind in Zeiten von Speicherfressern wie Alan Wake 2 oder Starfield nicht gerade üppig. Realistisch liegt die Performance also irgendwo zwischen Xbox Series S und PS5, nicht katastrophal, aber eben auch kein Konsolen-Killer.

Valve setzt auf einen „off-the-shelf“-Chip ohne Custom-Silicon-Magie, optimiert dafür aber Firmware und SteamOS. Das klingt pragmatisch: weniger Risiko, mehr Kontrolle über die Softwareseite. Für ein System, das eine gigantische Steam-Bibliothek sofort spielbar machen soll, ist das vermutlich sinnvoller als Jagd nach Rekorden.

Interessant ist Valves Perspektive: Nicht Topleistung, sondern Zuverlässigkeit und ein attraktiver Einstiegspreis. Wenn sie diesen Sweet Spot treffen, könnte das Ding eine Zielgruppe ansprechen, die PlayStation und Xbox zuletzt verloren haben: jene Spieler, die PC-Freiheit ohne PC-Frust wollen.

Eine Gefahr für die PS5?

Ob die Steam Machine die PS5 wirklich bedroht, hängt nicht primär von TFLOPs oder VRAM ab, sondern vom Preis und vom Ökosystem. Valve hat mit Steam ein Argument, das Sony schlicht nicht bieten kann, eine seit Jahren gewachsene Bibliothek, die man nicht neu kaufen muss.

Allerdings fehlt der Steam Machine die größte PS5-Waffe. Exklusivspiele mit klarem Konsolenprofil. Solange Sony hier liefert, bleibt die PS5 sicher. Aber, wenn Valve das Ding richtig bepreist und sauber optimiert, könnte die Steam Machine eine Lücke schließen, die Sony gar nicht sieht, den Wunsch nach einer unkomplizierten PC-Konsole für den Mainstream. Der Steam Deck hat gezeigt, dass Konsolenspieler den Zugriff auf die Steam-Bibliothek wünschen, aber es muss unkompliziert sein.

Die Steam Machine wird die PS5 nicht vom Thron stoßen. Dafür fehlt ihr die rohe Leistung und das Exklusiv-Line-up. Aber sie hat das Potenzial, Sonys Komfort- und Preisvorteile anzukratzen, besonders, wenn Valve seine „70 %-Strategie“ klug bepreist. Kurz: keine Revolution, aber ein potenziell unangenehmer Gegenspieler im Konsolenrennen 2026.