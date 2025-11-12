Steam Machine vs Xbox Next: Microsofts Phil Spencer begrüßt Valves neue Mini-Konsole

Valves neu vorgestellte Steam Machine sorgt nicht nur bei PC-Spielern für Aufsehen, auch Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer zeigt sich begeistert. Das Gerät wurde heute zusammen mit einem neuen Steam Controller und einem VR-Headset angekündigt und soll Anfang nächsten Jahres erscheinen.

Mit ihrem sechs Zoll großen, würfelförmigen Design und laut Valve „über sechsmal so viel Leistung wie ein Steam Deck“ richtet sich die Steam Machine klar an Wohnzimmer-Spieler. Ziel ist es, PC-Games nahtlos auf dem Fernseher zu spielen, ohne die Komplexität eines klassischen Desktop-PCs.

Xbox-Chef: „Offene Plattformen treiben Gaming voran“

In einem Kommentar auf X gratulierte Phil Spencer Valve zur Enthüllung und betonte, dass das Konzept perfekt zur Xbox-Vision passe: „Gaming bewegt sich vorwärts, wenn Spieler und Entwickler mehr Wege haben, zu spielen und zu kreieren – besonders über offene Plattformen hinweg.“

Er fügte hinzu, dass Microsoft als einer der größten Publisher auf Steam neue Wege für Spieler, auf Spiele zuzugreifen, ausdrücklich begrüße. Das Statement passt zu Microsofts jüngster Strategie, die eigene Hardware und Services stärker mit dem PC-Ökosystem zu vernetzen, inklusive des geplanten hybriden Xbox-Nachfolgers, der Xbox Next, die ebenfalls Spiele über verschiedene Stores hinweg unterstützen soll.

Gaming moves forward when players and developers have more ways to play and create, especially across open platforms. Expanding access across PC, console, and handheld devices reflects a future built on choice, core values that have guided Xbox's vision from the start. As one of… https://t.co/Z9lDCZz1my — Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2025

Ein Signal für mehr Offenheit im Gaming-Ökosystem

Spencers Reaktion ist mehr als nur freundliche PR. Sie spiegelt einen klaren Trend wider. Die Grenzen zwischen Konsole, PC und Handheld verschwimmen zunehmend. Während Sony mit der PS6 weiterhin auf ein geschlossenes System setzt, öffnet sich Microsoft immer weiter in Richtung Plattformvielfalt, und Valve wiederum holt den PC ins Wohnzimmer zurück.

Dass beide Unternehmen in diesem Punkt dieselbe Sprache sprechen, dürfte vor allem Spielern zugutekommen. Mehr Geräte, mehr Auswahl, weniger Abhängigkeit von einer einzelnen Plattform.

Die Steam Machine soll Anfang 2026 erscheinen, mit einer klaren Zielgruppe: PC-Gamer, die Leistung und Komfort verbinden wollen. Ob Microsofts kommende Xbox Next ähnliche Ambitionen teilt, bleibt abzuwarten. Der Wettlauf um das Wohnzimmer geht jedenfalls in die nächste Runde, und diesmal stehen Offenheit und Kompatibilität im Mittelpunkt statt Exklusivität.