Steam Machine vs. Xbox Next: Wer liefert den besseren Deal?

Wie viel wird die Steam Machine kosten, und kann sie Microsofts neue Xbox Next wirklich in Bedrängnis bringen? Die Preisdiskussion ist längst mehr als ein theoretisches Gedankenspiel und wird derzeit von Hardwareinsidern kritisch beleuchtet.

Preisfrage: Steam Machine zwischen 450 und 700 Dollar

Einige Experten tippen auf 400 bis 450 Dollar, andere sehen Preise bei über 700 Dollar als realistisch. Alles darüber – etwa 1.000 Dollar – wäre laut Branchenkennern unrealistisch. Valve will offenbar einen profitablen Mittelweg finden, ohne die Steam Machine gleich zum Luxusgerät zu machen. Hardwareseitig steckt keine Magie dahinter: AMD-Komponenten, 16 GB DDR5-RAM, 8 GB VRAM. Vieles lässt sich auch selbst mit Windows betreiben, was das Risiko für Valve erhöht, dass die Maschine nicht primär für Steam genutzt wird.

Wer Steam bereits nutzt, wird kaum auf ein anderes OS umsteigen. Valve könnte also mit rund 600 Dollar einen soliden Gewinn einfahren, ohne Käufer zu verschrecken. Interessant ist zudem die strategische Positionierung: Kommt die Steam Machine ein Jahr vor Microsofts Xbox Next auf den Markt, könnte sie einen Teil der Kundschaft frühzeitig abfangen.

Xbox Next: Leistungsmonster auf teurem Kurs

Microsofts Antwort wirkt kompliziert, denn die Xbox Next soll ein Hybrid sein, eine Konsole, die fast wie ein High-End-PC funktioniert. Leistungsmäßig stark, aber auch teuer. Schätzungen liegen bei 1.000 bis 1.500 Dollar, deutlich über den Preisen der Xbox Series S und Series X. Das könnte bestehende Xbox-Fans verärgern, die zuvor günstige Geräte gekauft haben. Microsoft versucht offenbar, die eigene Plattform zu festigen, bevor die Kundschaft zur Konkurrenz abwandert.

Valve könnte genau diese Strategie kontern, indem sie ein Gerät liefern, das zwar „nur“ SteamOS nutzt, aber die Bibliothek der Spieler auf den TV bringt, und das zu einem deutlich günstigeren Preis. Während Microsoft also auf ein All-in-One-Konzept setzt, könnte Valve den direkten Konsumenten- und Treuevorteil ausspielen.

Zukunftsperspektiven

Die Diskussion zeigt, dass die Steam Machine nicht nur ein Gerät ist, sondern ein Testfeld für Valves Position im Markt. Die Xbox Next spielt in einer anderen Liga – größer, leistungsfähiger, aber auch teurer. Valve bleibt flexibel, kann direkt auf Konsumentenbedürfnisse reagieren und eventuell die Lücke nutzen, bevor Microsoft die eigene Lösung etabliert.

Preis, Timing und Zielgruppe werden am Ende entscheiden. Valve könnte mit der Steam Machine einen cleveren Schritt setzen, während Microsoft mit der Next die Risiko-Lotterie spielt, das so gar nicht einkalkuliert war. Wer auf Preis-Leistung achtet, sollte die Steam Machine im Auge behalten, die Next ist eher etwas für Hardcore-Fans, die bereit sind, tief in die Tasche zu greifen.