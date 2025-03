Steel Seed: Extended Gameplay-Trailer zum Sci-Fi-Stealth-Action-Abenteuer

Steel Seed, das Sci-Fi-Stealth-Adventure von Storm in a Teacup, zeigt sich heute in einem Extended-Gameplay, bevor der Titel am 10. April 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheint.

Nach dem gefeierten „Best in Play“-Award auf der GDC 2025 gewährt der neue, erweiterte Gameplay-Trailer tiefere Einblicke in Parkour-Action, packende Kämpfe und emotionale Story-Twists. Entwickelt von den Machern von „Close to the Sun“, verbindet Steel Seed flüssiges Stealth-Gameplay mit einer intensiven Sci-Fi-Atmosphäre.

Neugierig? Eine kostenlose Steam-Demo ist bereits verfügbar – wagt den ersten Schritt in eine Welt, in der Menschlichkeit und Maschinen auf Kollisionskurs gehen!