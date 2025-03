Steel Seed: Sci-Fi-Stealth-Action startet im April 2025

ESDigital Games und Entwickler Storm in a Teacup haben offiziell das Veröffentlichungsdatum für ihr mit Spannung erwartetes Sci-Fi-Stealth-Action-Adventure „Steel Seed“ bekannt gegeben: Der Titel erscheint am 10. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Ein neuer Trailer gibt bereits jetzt einen Einblick in das Gameplay, das eine Mischung aus Parkour, Stealth-Mechaniken und tiefgründigem Storytelling verspricht.

Eine düstere Zukunft – und die letzte Hoffnung der Menschheit

Das Team hinter dem atmosphärischen Horror-Spiel „Close to the Sun“ entführt Spieler mit „Steel Seed“ in eine düstere Zukunft, in der die Menschheit am Rande der Auslöschung steht. In der Rolle von Protagonistin Zoe durchstreift man eine feindselige unterirdische Anlage, stets begleitet von ihrem schwebenden Drohnenbegleiter Koby, der nicht nur als praktisches Hilfsmittel dient, sondern auch emotionaler Anker in der trostlosen Umgebung ist.

Carlo Ivo Alimo Bianchi, CEO und Creative Director von Storm in a Teacup, beschreibt die Entwicklung des Spiels als langwierigen und intensiven Prozess: „Steel Seed war eine unglaubliche Reise und eine enorme Anstrengung für unser Team. Wir haben unsere Leidenschaft, Kreativität und Hingabe in jedes Detail gesteckt, um diese Welt zum Leben zu erwecken. Dieses Spiel ist unsere Hommage an alle Stealth-Action-Spieler, die im Schatten gedeihen, jede Bewegung strategisch planen und den Nervenkitzel der Herausforderung annehmen.“

Stealth, Parkour und Kampf: Dein Weg zum Überleben

Spieler können sich auf folgende Highlights freuen:

Eine atmosphärische Sci-Fi-Welt : Von riesigen Industriekomplexen bis hin zu geheimnisvollen Biodomen – die Umgebung ist handgefertigt und erzählt eine tiefgründige Geschichte über Menschlichkeit und Überleben.

: Von riesigen Industriekomplexen bis hin zu geheimnisvollen Biodomen – die Umgebung ist handgefertigt und erzählt eine tiefgründige Geschichte über Menschlichkeit und Überleben. Stealth, Parkour & Kampf : Spieler haben die Wahl zwischen schleichenden Taktiken oder direkten Konfrontationen mit vielseitigen Feinden und herausfordernden Bossen.

: Spieler haben die Wahl zwischen schleichenden Taktiken oder direkten Konfrontationen mit vielseitigen Feinden und herausfordernden Bossen. Upgrades & Fähigkeiten : Drei verschiedene Fähigkeitsbäume mit insgesamt 40 freischaltbaren Upgrades ermöglichen individuelle Spielstile.

: Drei verschiedene Fähigkeitsbäume mit insgesamt 40 freischaltbaren Upgrades ermöglichen individuelle Spielstile. Eine fesselnde Story: Die narrative Tiefe wird durch die Überarbeitung von Martin Korda, einem BAFTA-prämierten Autor, noch verstärkt.

Mit diesen Zutaten verspricht „Steel Seed“ ein spannendes und strategisches Abenteuer zu werden, das Fans von Stealth-Action und Sci-Fi-Erzählungen gleichermaßen begeistern dürfte. Ob Zoe und Koby das Geheimnis der unterirdischen Anlage lüften und den Schlüssel zum Überleben der Menschheit finden, wird sich im April 2025 zeigen.