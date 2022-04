Steelrising erscheint etwas später, dafür neue Gameplay-Szenen

Steelrising spielt dazu in einer fiktiven Version der französischen Revolution, wo es der Protagonist Aegis mit einer Automatenarmee aufnimmt, die das französische Volk unterdrückt. Von der Königin beauftragt, streift Aegis durch ein Paris, in dem es von Maschinen wimmelt. Jeder Kampf mit diesen mechanischen Gegnern ist eine Herausforderung, bei der die eigenen Fähigkeiten einer schwierigen Prüfung unterzogen werden.

