Steigende RAM-Preise setzen PS6 & Xbox Next unter Druck – werden die neuen Konsolen zum Luxus?

Wenn eine PS5 Slim inzwischen weniger kostet als ein 64-GB-Kit DDR5-RAM, stimmt etwas gewaltig nicht. Und genau da stehen wir gerade: Ein Standard-Kit, das noch im Sommer rund 220 Dollar gekostet hat, kratzt heute an der 600-Dollar-Marke, trotz „Rabatt“.

Der Grund ist simpel, aber brutal. Die KI-Industrie frisst den gesamten Speicher­markt leer. Und das hat Folgen, die weit über PC-Builder hinausgehen. Vor allem für kommende Konsolen wie die PS6 und die Xbox Next, aber auch für die aktuelle Generation, die womöglich vor einer weiteren Preissteigerung steht.

PS6 und Xbox Next: Wenn die Basis plötzlich unbezahlbar wird

Konsolenhersteller kalkulieren ihre Geräte Jahre im Voraus. Speicher ist dabei kein Luxus, sondern das Herzstück moderner Architektur: RAM für Spiele, VRAM bzw. Unified Memory für Grafik, Load-Balancing und das ganze Streaming-Gedöns, das aktuelle Open-Worlds überhaupt erst möglich macht.

Wenn ein 64-GB-Kit plötzlich teurer wird als ein ganzer PS5 Pro-Karton, dann reißt das jede Roadmap auseinander. Microsoft und Sony planen mit stabilen oder leicht fallenden Speicherpreisen. Stattdessen schießt DRAM seit Herbst um fast 190 Prozent nach oben, wie Tom’s Hardware festgestellt hat, und Analysten gehen davon aus, dass die Knappheit mindestens bis 2026 anhält, weil alle großen Player (Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon) für ihre KI-Cluster in absurdem Tempo einkaufen. Wer 2027 also eine PS6 im 500-Dollar-Segment sehen will, muss aktuell sehr optimistisch sein.

Warum das die Konsolenentwicklung ins Schwitzen bringt

Konsolen sind Festpreisgeräte. Jede Generation lebt davon, möglichst viel Technik zu einem attraktiven Preis zu bündeln. Wenn RAM aber zum Luxusgut wird, gibt es nur drei Optionen:

Weniger Speicher verbauen, was die Leistungsziele killen würde. Teurer verkaufen, was in einer ohnehin preissensiblen Branche riskant ist. Später launchen, bis sich der Markt beruhigt.

Und auch hier gilt: Niemand weiß, wie sich der KI-Hunger weiterentwickelt. NAND-Flash zieht bereits nach, HDDs verschwinden aus Lieferketten, und Hersteller reagieren mit Bundles, weil einzelne Komponenten schlicht nicht mehr verfügbar sind.

Selbst Valve soll mit Mehrkosten für seine kommende Steam Machine kämpfen, weil die Produktionsfenster unglücklich mitten in die DRAM-Krise rutschen. Das zeigt, wie breit das Problem mittlerweile wirkt. Auch die Xbox Series X|S soll vor einer Preiserhöhung stehen. Sony hat dieses Szenario vorausgesehen und kann den aktuellen Marktdruck zumindest für eine gewisse Zeit überwinden.

2026 wird der Wahrheitstest

Für PS6 und Xbox Next wird diese Speicherkrise zur Nagelprobe. Man kann technisch viel planen, aber nicht zaubern. Sollte der DRAM-Markt weiter so angespannt bleiben, wird die nächste Konsolengeneration teurer, später oder konservativer. Vielleicht sogar alles zusammen. Die optimistische Gegenprognose: 2027 könnten sich die Preise wieder normalisieren. Aber darauf wetten würde ich derzeit nicht.