Stein für Stein in die 90er: Die PSone kommt als LEGO-Set

Sony-Fans haben lange gewartet, jetzt scheint es endlich so weit zu sein: Die ikonische graue Box, deren Kindheit viele geprägt hat, bekommt ihre eigene Umsetzung aus Klemmbausteinen. Nach NES, GameBoy und Atari schließt LEGO damit eine der größten Lücken in der Gaming-Historie.

Die Gerüchteküche brodelt gewaltig, und der Leak kommt nicht von irgendwoher. Mit rund 1900 Teilen soll die LEGO PS1 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft im Dezember in den Regalen stehen. Dass die Teileanzahl etwas niedriger ausfällt als beim LEGO NES, liegt vermutlich am Design – statt eines klobigen Röhrenfernsehers konzentriert sich das Set wohl voll und ganz auf die Konsole und den legendären Controller.

Für offenbar 160 EUR bekommen wir hier also kein Spielzeug, sondern ein echtes Ausstellungsstück für das Regal hinter uns im Stream. Ein fairer Preis, wenn man bedenkt, wie detailverliebt LEGO zuletzt bei der Horizon-Reihe mit Sony zusammengearbeitet hat.

Nostalgie trifft auf Bautechnik

Spannend wird vor allem die Umsetzung der Mechanik. Wer erinnert sich nicht an das satte Klacken, wenn man den „Open“-Button gedrückt hat, um die Disc einzulegen? Wenn LEGO es schafft, das Innenleben inklusive des Laser-Laufwerks originalgetreu nachzubilden, wird das Ding zum Pflichtkauf.

Der Controller – vermutlich noch ohne die später eingeführten Analog-Sticks – ist dabei das Herzstück. Die Formgebung der Griffe aus eckigen Steinen zu perfektionieren, ist eine echte Herausforderung für die Designer. Es ist die konsequente Fortsetzung einer Strategie, die uns Gamer endlich ernst nimmt und unsere Klassiker als Popkultur würdigt.

Das ist genau das Futter, das wir zwischen den großen Releases brauchen. Die originale PlayStation ist für viele von uns der Einstieg in die 3D-Welt gewesen. Dass LEGO nach Nintendo nun auch die Sony-Historie so prominent würdigt, zeigt, wie eng die Marken inzwischen verzahnt sind. Die Stückzahl deutet auf ein kompaktes, aber extrem detailliertes Modell hin – perfekt für den Schreibtisch.

Welches ikonische PS1-Spiel müsste als kleines „Easter Egg“ oder Mini-Modell unbedingt in diesem Set versteckt sein?