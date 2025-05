Stellar Blade 2: Die Fortsetzung ist (fast) offiziell – und kommt früher als gedacht

Mit Stellar Blade hat das südkoreanische Studio Shift Up im Jahr 2024 einen echten Überraschungshit gelandet. Über eine Million verkaufte Einheiten in wenigen Wochen, glänzende Kritiken und eine wachsende Fanbase, die sich in die Sci-Fi-Welt rund um Protagonistin Eve verliebt hat – das Spiel traf offenbar einen Nerv. Belohnt wurden nicht nur die Spieler, sondern auch die Entwickler selbst: Ein Rekordjahr für Shift Up, PS5 Pros und Boni für die Mitarbeitenden – Erfolg auf ganzer Linie.

Doch wer denkt, dass sich das Studio nun zurücklehnt, täuscht sich gewaltig. In einer jüngsten Unternehmenspräsentation ließ Shift Up durchblicken, dass Stellar Blade nicht nur als abgeschlossene Erfolgsgeschichte betrachtet wird – im Gegenteil: Eine Fortsetzung ist bereits in Planung und könnte sogar deutlich früher erscheinen als bislang vermutet.

Präsentation enthüllt: Stellar Blade 2 ist auf dem Weg

Ein Blick auf die Präsentation liefert den entscheidenden Hinweis. Zwischen den Plänen für das Mobile-Game Goddess of Victory: Nikke und einem neuen Titel mit dem Arbeitstitel Project Witches, taucht auch Stellar Blade wieder auf – samt konkreten Stichworten: „Plattformerweiterung“ und „Fortsetzung“. Und das alles noch vor 2027.

Das bedeutet: Eine PC-Version steht nicht nur unmittelbar bevor, was nicht nur die Verkaufszahlen noch weiter in die Höhe treiben dürfte, sondern auch die internationale Sichtbarkeit stärkt. Viel interessanter ist aber die geplante Fortsetzung, Stellar Blade 2, die möglicherweise schon 2026 – oder sogar früher – erscheinen könnte.

Natürlich sind solche Roadmaps nicht in Stein gemeißelt. Entwicklungsprobleme, Marktverschiebungen oder kreative Umbrüche könnten das Projekt verzögern. Doch dass Shift Up die Fortsetzung bereits offiziell einkalkuliert und sogar terminlich eingeordnet hat, ist ein mehr als deutliches Signal.

Shift Up will mehr

Stellar Blade war nicht nur ein Achtungserfolg, sondern ein Versprechen auf mehr. Und dieses Versprechen scheint Shift Up nun tatsächlich einzulösen. Die Zeichen stehen auf Expansion, nicht nur auf andere Plattformen, sondern auch in neue Kapitel des Universums. Wann Stellar Blade 2 offiziell enthüllt wird, bleibt abzuwarten – aber wer den Präsentations-Fetzen richtig liest, weiß: Das Sci-Fi-Abenteuer ist noch lange nicht vorbei.