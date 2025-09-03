Stellar Blade 2 offiziell in Entwicklung – Shift Up bestätigt Fortsetzung

Shift Up hat offiziell bestätigt, dass ein Nachfolger zu ihrem 2024er-Hit Stellar Blade in Entwicklung ist. Angedeutet wurde die Produktion bereits vor einigen Wochen, wo ein überraschendes Tempo vorgegeben wurde. Das Action-RPG mit postapokalyptischem Setting und intensiven Bosskämpfen soll die Erfolgsgeschichte der ersten Ausgabe fortsetzen.

Was wir bisher wissen

In einem aktuellen Finanzbericht gab Shift Up bekannt, dass die Arbeiten an Stellar Blade 2 aktiv laufen. Das Unternehmen schreibt:

„Wir verfolgen aktiv die Weiterentwicklung der ‚Stellar Blade‘-Franchise und entwickeln derzeit eine Fortsetzung. Das Spiel wird die actionreiche Natur des Originals übernehmen und gleichzeitig eine erweiterte Spielwelt sowie verbessertes Gameplay bieten.“

Der ursprüngliche Titel war nicht nur auf PlayStation 5 ein Erfolg, sondern schlug auch auf dem PC ein wie eine Bombe: Die erste Million verkaufter Exemplare wurde dort 19-mal schneller erreicht als auf Konsole. Das spricht für ein solides Fundament, auf dem Shift Up nun aufbauen kann.

Warum das für Spieler relevant ist

Für Fans bedeutet die Ankündigung vor allem eins. Mehr von dem, was Stellar Blade ausmacht. Bosskämpfe, die trotz Komplexität zugänglich bleiben, ein postapokalyptisches Setting mit detaillierter Welt und – ja, die Marketing-Abteilung würde wohl „charismatische Protagonistin“ sagen – ein Charakter, der Spieler neugierig macht.

Für die Branche zeigt sich Shift Up mit dieser Fortsetzung von der strategisch klugen Seite. Ein bereits erfolgreiches IP ausbauen, anstatt riskante neue Projekte zu starten, auch wenn das in den Augen vieler innovationslos erscheint.

Die bisherigen Angaben sprechen von einer Veröffentlichung bis 2027. Während konkrete Details zu Story, Gameplay-Features oder Plattformen noch ausstehen, können Spieler sicher sein, dass Shift Up die Zeit nutzen wird, um das Franchise auszuweiten und den Erfolg des ersten Teils zu übertreffen.

Die bisherige Botschaft sieht Stellar Blade 2 als kein bloßes Upgrade, sondern als eine ernsthafte Fortsetzung, die sowohl Fans als auch Neulinge anspricht. Ob es Shift Up gelingt, den Nerv der Spieler erneut zu treffen, bleibt spannend, aber die Weichen sind gelegt.