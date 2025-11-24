Stellar Blade 2 verliert PS5-Exklusivität – Shift Up setzt auf Multiplattform

Shift Up geht neue Wege. Mit der aktuellen Rekrutierung für Stellar Blade 2 kündigt das koreanische Studio an, dass der Nachfolger nicht länger PS5-exklusiv sein wird. Die Stellenausschreibung spricht explizit von einem „Next-Generation-Multiplattform-Actionspiel“, ein klarer Hinweis, dass Xbox, PC und sogar Nintendo künftig bedient werden könnten.

Der Zugang zu Eve und ihrer actiongeladenen Welt wird damit auf deutlich mehr Systemen ausgeweitet, denn das Original Stellar Blade, das 2024 exklusiv auf der PS5 erschien, war ein voller Erfolg. Mit einer Metacritic-Wertung von 9,2, Spitzenpositionen bei Vorbestellungen in über 60 Ländern und einem treuen internationalen Fanpublikum setzte das Spiel Maßstäbe. Auch die 2025 veröffentlichte PC-Version erreichte starke Spielerzahlen, rund 200.000 gleichzeitig aktive Nutzer, was zeigt, dass die Nachfrage über die PlayStation hinaus besteht.

Multiplattform: Chancen für Spieler und Studio

Shift Up sucht aktuell Talente für eine breite Palette von Positionen: 3D-Charakter- und Hintergrundkünstler, Level-Designer, Monster- und Kampfdesigner, Programmierer, Komponisten und Szenarioautoren. Das Ziel sieht es vor, Stellar Blade 2 technisch und kreativ auf mehreren Plattformen umzusetzen.

Für Spieler bedeutet das mehr Zugänglichkeit. Wer bisher keine PS5 besitzt, könnte nun in den Genuss des Spiels kommen, ein Plus für die Community und den langfristigen Support des Titels. Gleichzeitig ist Multiplattform eine Herausforderung: Die ursprüngliche PS5-Version glänzte mit flüssigen Kämpfen, detaillierten Umgebungen und hohem grafischem Standard. Shift Up muss nun sicherstellen, dass die Action auch auf Xbox und Nintendo überzeugend läuft.

Mehr Spieler, mehr Risiko – und Hoffnung

Die Entscheidung für Multiplattform ist strategisch nachvollziehbar und öffnet Stellar Blade 2 einer deutlich größeren Spielerbasis. Die Vorfreude ist somit berechtigt, aber die Umsetzung muss stimmen.

Shift Up zeigt damit, dass das Studio bereit ist, seinen Erfolg auszubauen und Stellar Blade global zu stärken, ohne an Qualität zu sparen. Ob der Schritt gelingt, hängt davon ab, wie gut die Entwickler die technische Umsetzung auf mehreren Plattformen meistern.

Einen ungefähren Termin für Stellar Blade 2 gibt es bisher nicht.