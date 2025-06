Stellar Blade auf Steam: Sony landet endlich mal wieder einen PC-Hit

Na also, geht doch. „Stellar Blade“ ist erst seit Kurzem auf Steam verfügbar – und schon zählt das Spiel über 100.000 gleichzeitige Spieler. Genauer gesagt: 102.901. Damit landet der Actiontitel von Shift Up auf Platz zwei der erfolgreichsten PlayStation-Releases auf Steam. Nicht schlecht für ein Spiel, das bei Erscheinen auf der PS5 noch als „Style over Substance“ abgetan wurde.

Aber so ganz oben steht natürlich ein anderer: „Helldivers 2″ hatte im letzten Jahr satte 458.000 Spieler gleichzeitig. Eine Marke, von der „Stellar Blade“ noch weit entfernt ist. Trotzdem: „Ghost of Tsushima“, „God of War“, „Spider-Man“, „Horizon“ – alle bleiben klar zurück. Das sorgt in der Liste der erfolgreichsten PlayStation-Spiele auf Steam für eine gewisse Umverteilung.

Man könnte fast meinen, Sony hat den PC-Markt nicht völlig vergessen. Auch wenn man sich regelmäßig fragt, ob sie es überhaupt ernst meinen – „Stellar Blade“ zeigt: Wenn man es richtig macht, wird’s auch was.

PC-Version mit Extras, Sequel möglicherweise früher als gedacht

Die PC-Fassung enthält nicht nur technische Upgrades wie DLSS, FSR und Ultrawide-Support, sondern auch neue Inhalte – 25 frische Kostüme, ein zusätzlicher Bosskampf und hochauflösende Texturen. PS5-Spieler gehen übrigens nicht leer aus: Einige dieser Inhalte kommen per kostenlosem Update auch auf Konsole. Überraschend fair.

Noch spannender: Laut Shift Up arbeitet man bereits an einer Fortsetzung. In einer Investorenpräsentation tauchten jüngst Hinweise auf eine „Plattformerweiterung“ (vermutlich die PC-Version) und ein „Sequel“ auf. Zeitfenster: bis 2027. Sollte „Stellar Blade 2“ tatsächlich schon 2026 erscheinen, wäre das – für moderne AAA-Verhältnisse – fast schon dreist schnell.

Ein Ausrutscher nach oben?

Bleibt die Frage, ob „Stellar Blade“ ein einmaliger Ausrutscher bleibt oder Sony jetzt doch Gefallen an ernst gemeinten PC-Veröffentlichungen findet. Aktuell wirkt es ein bisschen so, als hätte man zufällig das richtige Spiel zur richtigen Zeit portiert – aber hey, auch das ist eine Leistung.

Was meint ihr – verdienter PC-Hype oder einfach nur visuell auffälliger Lückenfüller? Ab in die Kommentare damit.