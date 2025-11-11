Stellar Blade bald nicht mehr PS5-exklusiv?

Was als PlayStation-Exklusivtitel begann, könnte bald breiter aufgestellt werden. Laut dem jüngsten Finanzbericht von Shift Up plant das südkoreanische Studio, Stellar Blade auf weitere Plattformen zu bringen.

In einer Q&A-Runde im Rahmen der Quartalsergebnisse 2025 erklärte das Unternehmen, man wolle die Reichweite der Marke ausbauen, und das nicht nur durch klassische Marketingaktionen, sondern gezielt durch neue Plattformexpansionen.

Dass Stellar Blade längst über den Status eines kurzfristigen Verkaufshits hinausgewachsen ist, zeigt sich an den Zahlen. Das Spiel gilt laut Shift Up als eine der erfolgreichsten IP-Erweiterungen der jüngeren AAA-Geschichte. Die PC-Version konnte vier Monate nach Release noch stabile Verkaufszahlen vorweisen und auf Steam beeindruckende User-Reviews verbuchen. Auch auf PS5 sorgten Aktionen wie der PlayStation Summer Sale 2025 für anhaltendes Interesse.

Kommt Stellar Blade auf die Switch 2?

Besonders spannend ist, dass Shift Up explizit von „zusätzlichen Plattformen“ spricht, um mehr Spieler zu erreichen. Konkrete Namen fielen zwar nicht, doch viele Beobachter, darunter auch Brancheninsider deuten diese Aussage als klaren Hinweis auf eine mögliche Nintendo Switch 2-Version.

Technisch wäre das gar nicht so abwegig. Die aktuelle Hardware von Nintendo bietet deutlich mehr Leistung, was ein anspruchsvolles Spiel wie Stellar Blade durchaus realisierbar macht. Zudem hat Shift Up bereits in der Vergangenheit Interesse an plattformübergreifenden Veröffentlichungen gezeigt, um den eigenen Markenwert langfristig zu steigern.

Offen bleibt allerdings, ob Sony als ursprünglicher Publisher des PS5-Exklusivdeals bei dieser Entscheidung mitzieht, oder ob Shift Up hier in Eigenregie handelt, ähnlich wie andere Studios nach Ablauf ihrer Exklusivverträge.

Ein cleverer Schachzug oder Risiko für die Marke?

Aus wirtschaftlicher Sicht wäre ein Plattformwechsel nachvollziehbar: Die starke Resonanz auf PC beweist, dass Stellar Blade auch jenseits der PlayStation-Community funktioniert. Gleichzeitig könnte der Schritt die bisherige Exklusividentität verwässern, ein Balanceakt, den viele Studios nachträglich zu meistern versuchen.

Was also bringt die Zukunft für EVE und ihr Sci-Fi-Abenteuer? Vielleicht erleben wir bald den Moment, in dem Stellar Blade endgültig von einem PS5-Vorzeigetitel zu einer globalen Marke wächst. Die Frage ist nur: Bleibt dabei der ursprüngliche Charme erhalten, oder verwässert die Vielplattform-Strategie das Profil des Spiels?