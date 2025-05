Stellar Blade erobert den PC: Termin, Trailer und Technik-Upgrades

Was für PlayStation-Spieler längst Realität ist, wird nun auch für den PC wahr: Stellar Blade erscheint am 11. Juni auf Steam – und das nicht allein, sondern gleich als rundum überarbeitete Complete Edition, die vor wenigen Tagen geleakt wurde. Wer bisher dachte, das Sci-Fi-Spektakel um Eve sei bereits am Limit des Möglichen angekommen, bekommt jetzt eine technische und inhaltliche Breitseite verpasst.

Die PC-Version ist kein simpler Port, sondern ein visuelles Kraftpaket mit NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 3, freigeschalteter Framerate und Unterstützung für Ultrawide-Monitore. Auch haptisches Feedback via DualSense-Controller ist an Bord – und das auf einem System, auf dem Sony einst keine Controller-Kompatibilität vorgesehen hatte. Die Welt ist eine andere geworden, Eve inklusive.

Mehr als ein Port: Die neue Komplett-Erfahrung

Die Complete Edition enthält nicht nur das Basisspiel, sondern auch alle bisherigen und einige neue Inhalte. Dazu gehören zwei prominente DLCs: NieR: Automata und Goddess of Victory: Nikke. Damit wird Stellar Blade zur Crossover-Plattform für Sci-Fi-Fans, Fanservice-Liebhaber und Action-Veteranen. Wer Eve schon stilvoll durch Trümmerlandschaften tanzen sah, kann das nun mit 25 neuen Nano-Anzügen noch ausdrucksvoller tun.

Das Update bringt außerdem einen neuen Bosskampf gegen Mann, den wortkargen Muskelberg mit Schwertfetisch. Wer ihn bezwingt, erhält den „Königlichen Wachanzug“. Es ist diese Mischung aus stilisierter Härte und absurder Ästhetik, die Stellar Blade ausmacht – und die auf dem PC ihre volle Pracht entfalten kann.

Nicht nur hübsch, auch flüssig

Technik-Fans dürfen sich über Unterstützung für hochauflösende Texturen und Gesichtsanimationen in chinesischer und japanischer Sprachausgabe freuen – ein klarer Fingerzeig an den asiatischen Markt und gleichzeitig ein Plus für alle, die auf authentische Darbietung stehen. Dank Tastenbelegungsfreiheit kann jeder spielen, wie es ihm passt – sei es mit Maus und Tastatur oder Gamepad.

Zum Release gibt’s als Bonus das Outfit „Crimson Wing“ – ein kleines Dankeschön an alle Unterstützer und vermutlich ein weiterer Grund für Modding-Communities, richtig kreativ zu werden. Mit der PC-Version und der Complete Edition hebt sich Stellar Blade erneut selbst auf ein höheres Level. Für Action-Fans, die Wert auf Stil, Technik und überraschende Inhalte legen, ist der 11. Juni ein Pflichttermin.