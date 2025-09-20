Latest

Stellar Blade: Horror-Tease deutet auf DLC oder Update hin

Stellar Blade sorgt für Gesprächsstoff: Ein neues Horror-Tease deutet auf frische Inhalte hin – vielleicht sogar ein DLC. Fans spekulieren über Silent Hill-Bezug.

stellar blade x goddess of victory

Seit dem Release von Stellar Blade im Jahr 2024 war es lange ruhig um den Actiontitel von Shift Up und Sony. Doch nun macht ein düsterer Screenshot die Runde, der klar signalisiert: Es kommt neues Material, und diesmal scheint Horror die Richtung vorzugeben.

Ein erster Blick ins Ungewisse

Das veröffentlichte Bild zeigt einen schummrigen Korridor, der eher an Survival-Horror erinnert als an die eleganten Sci-Fi-Kulissen von Stellar Blade. Dazu die knappe Caption „in one week…“. Mehr Informationen gibt es nicht – kein offizielles Wort zu Art, Umfang oder Release. Aber der Zeitpunkt spricht Bände: Schon kommende Woche könnten wir eine Ankündigung oder sogar einen plötzlichen Drop sehen.

Noch ist unklar, ob es sich um ein klassisches Story-DLC, eine Event-Mission oder „nur“ um ein größeres Update handelt. Stellar Blade hat bereits durch Kollaborationen bewiesen, dass das Spiel für Überraschungen offen ist – etwa mit Nier oder Goddess of Victory: Nikke. Ein Horror-Schwerpunkt wäre da ein spannender neuer Twist.

Ein Korridor, flackerndes Licht, Gänsehaut-Vibes – Stellar Blade schlägt plötzlich Horror-Töne an. Doch was verbirgt sich hinter dem Tease?

Silent Hill F als möglicher Anknüpfungspunkt

Ein Detail heizt die Spekulationen zusätzlich an: Nächste Woche erscheint Silent Hill F. Könnte es also ein Crossover geben? Rein oberflächlich passen die beiden Marken nicht perfekt zusammen, doch sie teilen gewisse Themen: weibliche Protagonisten, asiatische Studios und eine Vorliebe für starke Bildsprache. Ein Gastauftritt, ein Skin oder eine kleine Event-Quest wären also keineswegs ausgeschlossen.

Für Fans von Stellar Blade stellt sich vor allem eine Frage: Geht es hier nur um kosmetische Inhalte oder um echten neuen Stoff für die Kampagne? Wenn Shift Up tatsächlich in Richtung Horror experimentiert, könnte das nicht nur für Abwechslung sorgen, sondern auch ein Testlauf für die Zukunft des Spiels sein.

Egal, was am Ende enthüllt wird, das Tease zeigt, dass Stellar Blade noch lange nicht am Ende seiner Reise angekommen ist.

Abschlussfrage:
Wünscht ihr euch ein vollwertiges Horror-DLC oder reicht euch eine kleine Crossover-Erweiterung?

Crydog
3 Stunden zuvor

Ja warum nicht wenn es gut umgesetzt ist. Lol wird bestimmt schulmädchen Outfit geben. Ich bleibe dabei B2 beste

