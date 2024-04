Stellar Blade: Neues Video widmet sich „der Reise“

Im ersten Video sprechen der CEO, Director, Art Director und Autor von SHIFT UP, Kim Hyung Tae, der Head des Systemdesigns, Hyung Min Lee, der Leveldesigner Jiyeon Lee, der Head of Concept Art, Chang Min Lee, und der Monster Designer Jang Hee-Cheol, über die Reise, die „Stellar Blade“ zum Leben erweckt haben.

What do you think?