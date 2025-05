Stellar Blade: PC-Debüt mit fetter Complete Edition für PS5 angekündigt

SHIFT UP und Sony bringen Stellar Blade am 11. Juni offiziell auf den PC – samt technischer Aufrüstung und jeder Menge zusätzlicher Inhalte. Die Ankündigung erfolgte unbeabsichtigt auf Youtube und dürfte in Kürze ganz offiziell erfolgen.

Wer bisher neidisch auf die PS5-Version schielte, bekommt nun nicht nur das Basisspiel, sondern gleich die Rundum-sorglos-Variante serviert: die Stellar Blade Complete Edition. Und ja, auch Konsolenspieler bekommen ihr Stück vom DLC-Kuchen.

Technik-Upgrade für den PC

Die PC-Version bietet mehr als nur einen simplen Port. Mit an Bord sind technische Goodies wie NVIDIA DLSS 4 und AMD FSR 3, Unlocked Framerates, Unterstützung für Ultrawide-Displays und sogar haptisches Feedback für den DualSense-Controller. SHIFT UP beweist damit, dass ihnen die Portierung nicht schnuppe ist – man geht mit voller Wucht auf die Bedürfnisse der PC-Community ein.

Auch neue Inhalte gibt’s: ein bislang geheimer Bosskampf, 25 frische Outfits für Heldin Eve sowie aufpolierte Texturen. Zwar fehlt bislang eine offizielle Bestätigung, aber laut Leaks sollen diese Neuerungen auch für die PS5-Version erscheinen. Sony schweigt – noch.

Complete Edition mit NieR und Nikke: Crossover-Boni satt

Und dann wäre da noch die Stellar Blade Complete Edition für PS5, die nicht kleckert, sondern klotzt: Neben dem Hauptspiel erhalten Spieler sämtliche Vorbestellerboni, zwei kosmetische Zusatzpakete – darunter das fluffige Drohnen-Outfit „Fluffy Bear Pack“ – sowie gleich zwei prominente Crossover-DLCs: NieR: Automata und Goddess of Victory: Nikke. Letzterer bringt nicht nur ein exklusives Ingame-Outfit für Eve, sondern sogar einen Key für das Mobile-Spiel selbst mit. Cross-Promotion auf SHIFT-UP-Art – wer’s mag.

Mit diesem Release macht SHIFT UP klar: Stellar Blade ist mehr als ein PS5-Eintagsflieger. Der Sprung auf den PC ist strategisch clever, vor allem nach dem Achtungserfolg auf Sonys Konsole im April 2024. Ob die PC-Version neue Zielgruppen erschließt oder eher die Sammler anspricht, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Wer bisher gewartet hat, bekommt jetzt das volle Paket.

Und falls sich jemand fragt, ob Eve in 4K mit Raytracing und ultrabreitem Bildformat noch eindrucksvoller aussieht – die Antwort lautet: Ja. Und wahrscheinlich auch flauschiger.