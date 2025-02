Stellar Blade trifft Goddess of Victory: Nikke – Ein episches Crossover steht bevor

Es ist kein Geheimnis, dass Shift Up mit Stellar Blade einen der heißesten PS5-Titel des Jahres abgeliefert hat. Doch das südkoreanische Studio ist nicht nur für seine atemberaubenden Konsolen-Abenteuer bekannt, sondern auch für das mobile Gacha-Phänomen Goddess of Victory: Nikke. Nun hat Shift Up eine explosive Überraschung für Fans beider Spiele angekündigt: ein Crossover-Event, das die Welten von Stellar Blade und Nikke miteinander verbindet.

Eve stürzt sich ins Gefecht

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für das Event gibt es zwar noch nicht, doch es wird erwartet, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Ingame-Event in Goddess of Victory: Nikke handelt. Der große Star der Zusammenarbeit? Natürlich Eve, die Protagonistin von Stellar Blade, die als spielbarer Charakter ihr Debüt im mobilen Shooter feiert.

Die Ankündigung erfolgte beim State of Play, begleitet von einem kurzen, aber eindrucksvollen Teaser-Trailer. In den 14 Sekunden sieht man, wie Eve dramatisch vom Himmel fällt und ihre Blood Edge mit voller Wucht in eine Rapture stürzt. Dann folgt eine Kamerafahrt, die sie vor einer zerstörten Stadt zeigt – ein düsterer, aber stilvoller Vorgeschmack auf das, was Spieler erwartet.

Ein weiteres hochkarätiges Crossover

Für Fans von Stellar Blade ist dies bereits das zweite große Crossover. Schon zuvor tauchte 2B aus NieR: Automata als kostenpflichtiger DLC-Charakter im PS5-Spiel auf. Interessanterweise hatte auch Goddess of Victory: Nikke bereits eine NieR: Automata-Kooperation, bei der 2B und A2 während eines Events spielbar waren. Shift Up scheint also eine Vorliebe für hochkarätige Gastauftritte zu haben – und die Fans lieben es.

Parallel zum Crossover-Event hat Stellar Blade ein Update erhalten, das nicht nur neue Funktionen, sondern auch eine verbesserte Physik mitbringt.