Stellar Blade trifft NIKKE: Bosskampf gegen Scarlet kommt auf PS5 und PC

Mit der Stellar Blade Complete Edition will Entwickler Shift Up offenbar mehr als nur ein „vollständiges“ Erlebnis liefern – stattdessen gibt es ein Crossover, das die Fanherzen beider Universen höherschlagen lässt. Neben dem bereits angekündigten Bosskampf gegen Mann, Orcals bulligen Bodyguard, wurden nun eine weitere Überraschung enthüllt: Niemand Geringeres als Scarlet, eine der beliebtesten Figuren aus NIKKE: Goddess of Victory, wird sich EVE entgegenstellen.

„Die Kriegerin Scarlet ist aus Shift Ups erfolgreicher Third-Person-Shooter-App erschienen, um euch in einem unvergesslichen Duell herauszufordern“, heißt es offiziell. Wer die toughe, schwertschwingende Schönheit besiegt, wird mit einem exklusiven Outfit, einer neuen Frisur und einem brandneuen Song für EVE belohnt – ein cleverer Anreiz für alle, die nicht nur kämpfen, sondern auch sammeln wollen.

Neuer Shop, neue Minispiele – und Volt, der Verkäuferhund

Damit aber nicht genug: Das Update bringt auch einen neuen In-Game-Shop mit sich – betrieben von niemand Geringerem als Liters treuem Hund Volt aus NIKKE. Ein Roboterhund als Shopkeeper? Ganz genau – Shift Up bleibt seinem Hang zu kreativen Details treu. In diesem Shop warten themenbezogene Outfits, kosmetische Items und diverse Sammelobjekte auf fleißige Spieler:innen.

Wer sich nach all den Kämpfen nach etwas Entspannung sehnt, kann jetzt außerdem angeln gehen – ja, richtig gelesen. Im neuen Minispiel lassen sich sechs exklusive NIKKE-Sammelobjekte an Land ziehen. Und wer lieber an seiner Treffsicherheit feilt, kann dies in einem Sci-Fi-Schießstand-Minispiel tun, das ebenfalls Teil des Updates ist.

Stellar Blade Complete Edition Inhalte

Ein Crossover, das mehr ist als Fanservice

Die Integration von Scarlet ist dabei mehr als nur ein Gimmick: Sie zeigt, wie konsequent Shift Up seine Marken miteinander verknüpft. Beide Spiele – Stellar Blade und NIKKE: Goddess of Victory – teilen sich nicht nur ein Studio, sondern auch eine gemeinsame kreative DNA: starke Frauenfiguren, stylish inszenierte Kämpfe und eine Vorliebe für überzeichnete, aber erinnerungswürdige Charaktere.

Ob man nun eingefleischter Stellar-Blade-Fan ist oder einfach Lust hat, Scarlet mal in einem völlig neuen Licht zu sehen – dieses Update dürfte sich als echtes Highlight entpuppen. Und wer weiß? Vielleicht ist das ja erst der Anfang für weitere Crossover zwischen den beiden Universen.