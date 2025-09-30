Stellar Blade überrascht Fans mit neuen Gratis-Inhalten

Fast eineinhalb Jahre nach seinem PS5-Release und nur drei Monate nach dem gelungenen PC-Port bleibt Stellar Blade weiterhin relevant. Entwickler Shift Up zeigt mit einer neuen Aktualisierung, dass man die Community nicht vergessen hat.

Die jüngste PS5-Version ist bereits live, während PC-Spieler am 30. September 2025 nachziehen können. Ziel der Aktion: Ein kleines Dankeschön an alle, die Heldin EVE bis heute begleiten, und gleichzeitig ein Vorgeschmack auf das, was die Zukunft der Marke bereithält.

Neue Quests und ein Geschenk für EVE

Neben den üblichen Bugfixes bringt das Update eine Reihe zusätzlicher Quests mit, die Spieler in der Stadt Xion auf dem Anschlagbrett finden. Wer diese Aufgaben abschließt, darf sich über eine besondere Belohnung freuen: ein neues Outfit für EVE, das auf den Namen „Ocean String“ hört. Ein kleines Detail vielleicht, aber für Fans, die ihre Heldin gern personalisieren, ein willkommener Bonus.

Als zweite Gratis-Dreingabe wartet ein Musikpaket, das bestehende Hintergrundtracks in frischen Arrangements präsentiert. Sechs Stücke, darunter Le Chant des Sirènes oder Everglow, lassen sich über die Bar „The Last Gulp“ freischalten. Dort überreicht Sängerin Enya den Spielern symbolisch ein Geschenk, das die Atmosphäre des Spiels noch einmal neu erlebbar macht.

EVE zeigt sich in neuer „Ocean String“-Rüstung: Stellar Blade bedankt sich bei Fans mit frischen Quests und Musik-Arrangements.

Ein Blick nach vorn

Spannend ist vor allem, dass Shift Up weitere kostenlose Updates für Stellar Blade in Aussicht stellt. Konkrete Inhalte oder Termine bleiben zwar offen, doch die Botschaft ist klar: Auch nach Start der Arbeiten an einer Fortsetzung will man das erste Abenteuer lebendig halten. Es lohnt sich also, immer wieder nach Xion zurückzukehren.

Für Spieler ist diese Update-Politik ein positives Signal. Gratis-Inhalte halten ein Singleplayer-Spiel wie Stellar Blade länger frisch, ohne künstlich auf Microtransactions zu setzen. Die große Frage bleibt jedoch: Wird Shift Up künftig noch einmal größere Features nachliefern – oder beschränken sich die Überraschungen auf kosmetische und atmosphärische Extras?