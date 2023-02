Stellaris – First Contact Story für März angekündigt

Das First Contact Story Pack erscheint am 14. März 2023. Gleichzeitig wird damit das kostenlose 3.7 „Canis Minor“-Update vom Stellaris Custodian Team veröffentlicht, welches verschiedene Gameplay-Verbesserungen beinhaltet, neue Archäotechnologien, die im Ancient Relics Story Pack ausgegraben werden können und vieles mehr.

Die Galaxie ist riesig und voller Wunder, aber zeitgleich ist es auch voller Alien-Imperien, denen man begegnen wird, ob man bereit ist oder nicht. First Contact liefert hierzu eine Reihe neuer Ursprünge und Mechanismen, die Spielern die Möglichkeit geben, Geschichten über die ersten Begegnungen ihrer Zivilisationen mit Besuchern von den Sternen zu erzählen – auch solche, die vielleicht nicht in Frieden gekommen sind.

What do you think?