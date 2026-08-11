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Stellenabbau bei Supermassive Games: Bis zu 75 Mitarbeiter müssen gehen

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Supermassive Games streicht bis zu 75 Stellen nach schwachen Verkäufen von Directive 8020. Es ist die dritte Entlassungswelle des Studios seit 2024.

Directive 8020 Reviews

Supermassive Games streicht im Rahmen eines Konsultationsprozesses bis zu 75 Arbeitsplätze zur Sicherung der eigenen Unternehmensfortführung. Damit trennt sich das Unternehmen von knapp 20 Prozent seiner Belegschaft. Es ist der dritte Kahlschlag innerhalb von drei Jahren.

Drei Entlassungswellen in 36 Monaten

Der britische Entwickler kommt finanziell nicht zur Ruhe. Nach etwa 90 Entlassungen im Februar 2024 und weiteren 36 gestrichenen Stellen im Juli 2025 folgt nun die nächste Kürzung. Das Management begründet den Schritt mit der „Nachhaltigkeit des Unternehmens“.

Der Grund für den anhaltenden Druck liegt im Markterfolg der jüngsten Veröffentlichungen. „Directive 8020: A Dark Pictures Game“ erschien am 12. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC nach einer Verspätung. Das Horror-Adventure erzielte durchwachsene Rezensionen und verkaufte sich plattformübergreifend schätzungsweise unter 500.000 Mal. Zu wenig für eine Studio-Infrastruktur dieser Größe.

Nischenformate treffen auf AAA-Produktionskosten

Das Modell interaktiver Film-Adventures nutzt sich ab. Seit dem Durchbruch mit „Until Dawn“ im Jahr 2015 verfeinert das Studio dieselbe Mechanik: Quick-Time-Events, Entscheidungspfade und Verzweigungen im Plot. Die Produktionskosten stiegen mit der Unreal Engine 5 und Performance-Capturing massiv an, während die Käuferzahlen stagnierten.

JahrEreignis / ReleaseAuswirkung auf Personal
2024Restrukturierung nach Branchenflaute~90 Entlassungen
2025Verschiebung von Directive 802036 Entlassungen
Mai 2026Release Directive 8020Schwache Verkäufe (<500k Einheiten)
Aug 2026Konsultationsprozess gestartetBis zu 75 Stellen bedroht

Auch die Übernahme von „Little Nightmares III“ konnte den Trend nicht stoppen. Der Wechsel des Entwicklerteams von Tarsier Studios zu Supermassive sorgte für gemischtes Feedback. Es reicht schlicht nicht mehr, bekannte Formeln mit höherer Polygon-Dichte neu aufzulegen.

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Der Fall zeigt die strukturellen Probleme mittelgroßer AA-Studios. Wenn Budget-Anforderungen von AAA-Projekten auf die Verkaufszahlen von Nischen-Genres treffen, scheitert die Kalkulation. Supermassive muss das Studio radikal verkleinern, um überhaupt noch neue Projekte finanzieren zu können. Wer keine frischen Gameplay-Systeme abseits reiner Quick-Time-Skripte liefert, fliegt aus der Gewinnzone.

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Seppel Ringib
11. August 2026 15:14

Das Studio sollte sich mal auf etwas neues konzentrieren anstatt die Kuh weiter zu melken.
Bestes Beispiel: Game Freak.

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