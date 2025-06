Stellt Microsoft den Vertrieb von physischen Spielen ein? Hinweise verdichten sich

Microsofts Games Showcase hat am Wochenende für viele Diskussionen gesorgt – nicht wegen der gezeigten Spiele, sondern wegen dessen, was fehlte: physische Versionen. Kein einziger der angekündigten Titel, darunter The Outer Worlds 2 oder Ninja Gaiden 4, scheint bislang als Disc-Version bei großen Händlern gelistet zu sein.

Keine Xbox Discs mehr?

Darauf verweist der Branchenbeobachter Wario64 auf Bluesky. Konkret bedeutet das: Für keines der vorgestellten Spiele existiert aktuell eine sogenannte SKU (Stock Keeping Unit) für eine physische Veröffentlichung. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass Microsoft komplett auf Discs verzichtet – es wirkt aber wie ein deutliches Signal. Bereits im vergangenen Jahr gab es umfangreiche Entlassungen im Xbox-Retail-Team, das sich um den Vertrieb im Einzelhandel kümmert. Auch der Feed von Xbox selbst erwähnt den Disc-Vertrieb kaum noch.

Dass Microsoft langfristig auf rein digitale Distribution setzt, ist nicht neu. Die Xbox-Plattform ist seit Jahren stark auf die „Play Anywhere“-Strategie ausgerichtet, die es erlaubt, Spiele plattformübergreifend auf Konsole, PC und Cloud zu nutzen. Für physische Medien gibt es in diesem Ökosystem schlicht keinen Platz.

Auf diese Entwicklungen reagieren Händler bereits seit Längerem, indem sie ihre Xbox-Abteilungen nach und nach auflösen. Selbst bei der PS5 dient die Disc teilweise nur noch als Starthilfe, während das eigentliche Spiel komplett heruntergeladen werden muss – so geschehen bei „DOOM: The Dark Ages“. Bei Awoved war der Frust besonders groß, in dessen Box nur ein Downloadcode zu finden war.

Was bleibt für Sammler?

Der Verzicht auf Discs dürfte vor allem klassische Sammler enttäuschen. Ohne Verpackung, Hülle oder Datenträger verlieren Spiele ein Stück kulturellen Wert – und ihre physische Unabhängigkeit. Zudem ist der Zugang zu digitalen Spielen stark an Internetverbindungen und Server-Infrastruktur gebunden. Offline-Nutzung ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr.

Aber: Wirtschaftlich ergibt der Schritt Sinn. Die Produktion, Logistik und Lagerung physischer Spiele kostet Geld, bindet Ressourcen – und wird immer weniger nachgefragt. Im Vergleich zur Konkurrenz ist Microsofts Hardware ohnehin die teuerste und in puncto Exklusivspielen aktuell wenig konkurrenzfähig. Wenn der Disc-Schacht künftig ganz fehlt, wäre das konsequent, wenn auch enttäuschend für viele.

Noch gibt es kein offizielles Statement von Microsoft – aber die Indizien sprechen eine immer deutlichichere Sprache.

Was haltet ihr davon, wenn Spiele künftig nur noch digital erscheinen? Ist das ein notwendiger Schritt oder ein Verlust für die Gaming-Kultur? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.