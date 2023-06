Still Wakes The Deep – entkomme der gruseligen Bohrinsel

Mit Still Wakes The Deep kommt demnächst ein narratives First-Person-Horrorspiel aus dem Hause des Entwicklerstudios the Chinese Room auf den Markt. Die sind bekannt für Spiele wie Amnesia: A Machine for Pigs, Dear Esther und Everybody`s Gone to the Rapture.

Inhaltlich wird sich das Horrorspiel auf der Bohrinsel Beira D abspielen. Es ist Dezember im Jahr 1975, ihr seid auf einer Bohrinsel vor der schottischen Küste. Statt idyllischem Sonnenuntergang und einer guten Tasse Kaffee erwarten euch dort allerdings ein tosender Sturm, eine aufgepeitschte, eiskalte Nordsee und eine dunkle, klaustrophobische und gefährliche Umgebung, in der ihr um euer Überleben kämpfen müsst.

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Arbeiter auf der besagten Offshore-Ölplattform, der durch einen heftigen Sturm, eine gefährliche Umgebung und das dunkle, eiskalte Wasser der Nordsee um sein Leben kämpft.

Auf sich alleine gestellt

Die Kommunikation und der Strom sind ausgefallen und so seid ihr von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Doch nicht nur das Wetter ist alles andere als, naja, schön, noch dazu kommt, dass ihr nicht allein auf der Bohrinsel seid. Sie wird von einem seltsamen Wesen belagert, das jagt auf euch macht.

Schon ohne all diese Unannehmlichkeiten ist eine Bohrinsel ein gefährlicher Ort, das wird euch bald klar, wenn ihr euch durch die engen und verwinkelten Gänge und über die Decks schleppt und immer auf der Lauer sein müsst. Seid auf der Hut wo ihr hin treten, denn jeder Schritt könnte potenziell der letzte sein. Euch stehen dabei weder Waffen noch besondere Kräfte zur Verfügung, einzig euer Verstand und eure Entschlossenheit können euch das Überleben sichern.

Begebt euch auf die Suche nach eurer Mannschaft und helft ihr den Strom wieder herzustellen und ultimativ, zu überleben. Denn auch ihr möchtet die Stimme eurer Tochter noch einmal hören. Still Wakes The Deep wurde für Anfang 2024 angekündigt.