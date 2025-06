Still Wakes the Deep: Siren’s Rest – Extended Gameplay zum Story-DLC

The Chinese Room hat einen Extended-Gameplay-Trailer zu Still Wakes the Deep: Siren’s Rest veröffentlicht, dem Story-DLC zu Still Wakes the Deep. Zu sehen gibt es erstmals Spielszenen mit der neuen Hauptfigur Mhairi – unter anderem bei Tauchgängen durch das verfallene Wrack der Bohrinsel Beira D.

Der Trailer zeigt, wie Mhairi Leichen dokumentiert, persönliche Gegenstände sichert und mit einem Schneidebogen rostige Türen öffnet. Auch die Lichtführung mit Fackeln auf dem Meeresboden fällt auf – vermutlich ein zentrales Navigations-Element im DLC. Atmosphärisch bleibt der Ton nüchtern und gedrückt, Überraschungen oder actionreiche Einlagen stehen bisher nicht im Fokus.

Der DLC erscheint am 18. Juni 2025.