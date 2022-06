Bluetooth-Lautsprecher sind so gefragt wie nie zuvor, gerade im Sommer darf dieses Accessoire nie fehlen. Mit dem Klipsch Heritage Groove geht das ab sofort auch ganz stilvoll im Vintage-Look.

Der Klipsch Heritage Groove als tragbarer Bluetooth-Lautsprecher macht damit überall eine gute Figur, der nicht nur satt klingt, sondern mit seinem Echtholzfurnier und dynamischen Klang jedem größeren Speaker locker Konkurrenz macht.

Ob beim gemütlichen Grillabend auf dem Balkon oder bei gechillten Treffen am Park oder dem Strand – der Klipsch Heritage Groove verspricht mit seinem kräftigen, raumfüllenden Klang beste Laune in der Runde. Spezielle Bassmembranen sorgen hier für ein vollmundiges Klangbild und satte Beats, für die Klipsch jeher bekannt ist. Per Bluetooth lässt er sich mit einem Tastendruck drahtlos mit dem Smartphone verbinden und ansteuern, während ein zusätzlicher Analogeingang auch die Verbindung mit einem TV oder andere Musikquellen erlaubt.

Klipsch Heritage Groove

Aufwendiges Vintage-Design

Trotz der besonders platzsparenden Bauform wurde das Vintage-Design mit aufwändiger Echtholz-Furnierung realisiert. Eine Filzverkleidung oder ein Metallgitter im „Mid-Century-Design“ sind von legendären Klipsch-Lautsprechern übernommen. Ansprechende Bedienknöpfe im Retro-Design runden die Bedienung letztendlich und liefern bis zu 8 Stunden Musik mit nur einer Akkuladung.

Um optisch auch jedes Auge und jeden Geschmack anzusprechen, ist der Klipsch Heritage Groove mit seinem Vintage Look in Schwarz mit Metallgitter oder in Walnuss mit Gewebeabdeckung aktuell ab 99 EUR erhältlich.