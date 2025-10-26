Stop Killing Games: Vom Hype zu viel Lärm um nichts

Über 1,4 Millionen Unterschriften, das liest sich wie ein historischer Moment für die Spielercommunity. Die Initiative Stop Killing Games (bzw. Digital Fairness Act, kurz DFA) wollte beweisen, dass Gamer europaweit genug Druck aufbauen können, um politische Veränderungen anzustoßen. Und ja, die reine Beteiligung ist beeindruckend: Noch nie zuvor haben so viele Menschen an einer EU-Konsultation zum Thema Gaming teilgenommen.

Aber hinter der großen Zahl steckt ein deutlich kleinerer Fortschritt. Von den 1,4 Millionen Signaturen sind bisher nur etwa 690.000 verifiziert. Und ausgerechnet Deutschland und Frankreich, die beiden größten Märkte der EU, haben ihre Quoten noch nicht erfüllt. Offiziell spricht man zwar von Zuversicht, die Schwellenwerte erreicht zu haben, tatsächlich ist die Initiative aber noch lange nicht am Ziel.

Trotz des beachtlichen Engagements bleibt der politische Effekt bislang aus. Gespräche mit EU-Abgeordneten und nationalen Regierungen fanden statt, ja – doch konkrete Ergebnisse? Fehlanzeige. Keine Gesetzesvorlage, keine Verpflichtung seitens der Publisher, keine klare Reaktion aus Brüssel. Lediglich minimale Eingeständnisse der Publisher, wie der kürzlich hinzugefügte Offline-Mode in The Crew 2, kann als tatsächlicher Erfolg verbucht werden.

Vom Protest zur PR-Kampagne

In ihrer jüngsten Mitteilung bemühen sich die Organisatoren, die Stimmung hochzuhalten. Man spricht von „rekordverdächtigem Feedback“, von wachsendem akademischen Rückhalt und sogar davon, Studios mit ins Boot zu holen. Doch zwischen den Zeilen zeigt sich: Die Bewegung ringt um Relevanz.

Denn viele Entwickler – vor allem in Europa – teilen zwar die Frustration über geschlossene Server, gebrochene Versprechen und kulturell wertvolle Spiele, die einfach abgeschaltet werden. Aber sie kämpfen selbst mit wirtschaftlichem Druck, Crunch und Unsicherheit. Für viele ist „Stop Killing Games“ ein nobles Anliegen, aber eben keines, das ihre tägliche Realität verändert.

Das Hauptproblem bleibt: Es fehlt der politische Hebel. Eine Million Klicks sind kein Gesetz. Und solange Brüssel nicht klar signalisiert, dass man sich des Themas annehmen wird, bleibt die Aktion genau das: eine laute, idealistische Kampagne, die zwar Bewusstsein schafft, aber noch keine strukturelle Wirkung entfaltet.

Das Engagement der Community verdient Anerkennung, es zeigt, dass Spieler längst keine stummen Konsumenten mehr sind. Doch der Weg von der Petition zur politischen Reform ist ein langer. Und derzeit sieht es so aus, als stehe Stop Killing Games noch am Anfang dieses Weges – nicht am Ziel.

Eine kleine Anmerkung in eigener Sache

Während andere Stellen das Thema schon zur digitalen Revolution hochgeschrieben haben, haben wir uns hier ehrlich gesagt zurückgelehnt und abgewartet. Uns war relativ früh klar, dass „Stop Killing Games“ kein Gamechanger, sondern eher ein kurzes Auflodern sein würde – ein starkes Signal, ja, aber kein Wendepunkt – zumindest bisher nicht.

Der Enthusiasmus manch anderer wirkt im Rückblick fast rührend. Realismus war selten glamourös, aber meistens treffender. Und genau das zeigt sich jetzt: viel Bewegung, wenig Veränderung.