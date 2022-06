Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – Release im Juli bestätigt

XSEED Games und Marvelous Europe haben den Release von Story of Seasons: Pioneers of Olive Town für diesen Juli auf PS4 bestätigt.

Damit können sich die Spieler auf ein charmantes Abenteuer freuen, das eifrige Entdecker in Olive Town, einer malerischen Küstengemeinde am Rande der ungezähmten Grenze, einlädt. Dort beginnt man mit den Arbeiten an dem heruntergekommenen Haus eures Großvaters, um diesem wieder Leben einzuhauchen. Dazu gehört das Land roden, alte Einrichtungen reparieren und neue platzieren, wo immer es nötig ist, sowie seine landwirtschaftlichen Fähigkeiten verbessern. Zudem lassen sich eine Vielzahl von Dekorationen und Einrichtungen herstellen, von Zäunen und Futterautomaten für Vieh bis hin zu Sprinkleranlagen für Feldfrüchte und vieles mehr.

Obwohl Olive Town auf den ersten Blick wie eine verschlafene Stadt erscheinen mag, ist es die Heimat von Dutzenden einzigartiger Charaktere, mit denen man sich anfreunden kann, wenn die Spieler bereit sind, eine Pause vom Bau ihrer Traumfarm einzulegen.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint zusammen mit dem Erweiterungs-Pass, ebenso als physische Version im Handel. Release ist der 29. Juli 2022.