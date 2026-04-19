Strandurlaub im Kugelhagel: Der Scout Report zu ARC Raiders

Embark Studios füttert die Community mit Prosa, während die Spieler auf Substanz warten. Der jetzt veröffentlichte „Scout Report“ zu „Arc Raiders“ ist der erzählerische Vorbote für das „Riven Tides“-Update, das den ersten großen Karten-Zuwachs seit dem Launch im Oktober verspricht.

Hinter den Zeilen einer Kundschafterin verbirgt sich die Bestätigung einer neuen Küsten-Region, die das vertikale Gameplay durch ein verfallenes Hotel-Resort und einen industriellen Hafen massiv erweitern soll.

Verfallene Luxus-Villen statt Loot-Tabellen

Die neue Zone Panorama Azzurro wird als Kontrastprogramm zur bisherigen Tristesse inszeniert. Das Areal kombiniert ein weitläufiges Hotel-Resort – inklusive Rooftop-Bar und Pool-Landschaft – mit einer gefährlich offenen Strandlinie. Spieler müssen sich auf weite Sichtlinien und wenig Deckung einstellen, bevor sie die dichte, industrielle Atmosphäre des Hafens erreichen.

Embark erwähnt explizit Wasps-Patrouillen am Strand und eine neue, fliegende Bedrohung über den Docks, was auf den angekündigten „Large ARC Threat“ hindeutet. Dass die Kundschafterin im Text ihre Stiefel auszieht, um den Sand zu spüren, ist nettes Beiwerk, hilft dem Raider im Kreuzfeuer aber herzlich wenig.

Panorama Azzurro: Wo früher Cocktails flossen, regiert heute der Rost und die Angst vor mechanischen Überfliegern

Die Expedition 3 Kontroverse

Parallel zur Map-Vorschau sorgt Embark für Unmut in der aktiven Basis. Zeitgleich mit dem „Riven Tides“-Update für „Arc Raiders“ startet am 28. April 2026 das dritte Expeditions-Fenster, das die Regeln für Skill-Punkte radikal ändert. Statt gesammelter Währung zählt nun ausschließlich verursachter Schaden innerhalb eines extrem engen Zeitfensters von fünf Tagen.

Wer Millionen an Coins für den Fortschritt gehortet hat, sitzt nun auf nutzlosem Metall, während der Druck zur aktiven Teilnahme im Zeitfenster steigt. Diese Änderung wird in der Community als künstliche Streckung der Spielzeit kritisiert, während das Studio die Atmosphäre des neuen Küstengebiets als Kompensation verkauft.

Der Release-Zeitraum für Riven Tides ist für den 28. April 2026 angesetzt, passend zum Rhythmus der bisherigen monatlichen Updates. Neben der Karte werden ein neuer Raider-Deck-Typ und frische Quests erwartet, die die Hintergrundgeschichte der Exodus-Häfen vertiefen sollen.

Die vertikale Struktur der Docks und die Überflutungs-Mechaniken der Gezeiten versprechen eine dynamische Veränderung der Laufwege während einer laufenden Runde. Ob die technischen Optimierungen mit der ambitionierten Unreal Engine 5 Optik der neuen Map Schritt halten können, lässt das Studio-Statement wie gewohnt offen.

Wer nach der Coin-Entwertung noch Motivation findet, bekommt am 28. April zumindest eine schicke Kulisse für den nächsten Wipe.