Strandurlaub in der Todeszone: Arc Raiders teasert Rives Tides

Embark Studios bricht die Funkstille zu „Arc Raiders“ und schickt Plünderer am 28. April zurück an die Küste. Das Karte-Update Riven Tides erweitert das Einsatzgebiet um verlassene Küstenabschnitte jenseits der Mauern von Speranza.

Der Teaser bestätigt eine neue Karte, die von Natur und Maschinen zurückerobert wurde. Die Architektur der alten Welt steht noch, während die Spielmechanik den Fokus auf vertikale Erkundung und die Bergung von Ressourcen legt.

Das Studio-Statement bleibt bei harten Fakten: Fokus auf Systemstabilität und neue Extraktions-Punkte an der Wasserlinie. Keine Experimente, sondern eine Erweiterung der Gameplay-Schleife. Manche Ruinen halten eben länger durch als der Hype-Zyklus eines durchschnittlichen Live-Service-Shooters.