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Strandurlaub in der Todeszone: Arc Raiders teasert Rives Tides

Arc Raiders kehrt am 28. April mit Riven Tides zurück. Neue Küsten-Map, Release für PC und Next-Gen. Erster Teaser zur neuen Riesen-Map.

Niklas Bender

Embark Studios bricht die Funkstille zu „Arc Raiders“ und schickt Plünderer am 28. April zurück an die Küste. Das Karte-Update Riven Tides erweitert das Einsatzgebiet um verlassene Küstenabschnitte jenseits der Mauern von Speranza.

Der Teaser bestätigt eine neue Karte, die von Natur und Maschinen zurückerobert wurde. Die Architektur der alten Welt steht noch, während die Spielmechanik den Fokus auf vertikale Erkundung und die Bergung von Ressourcen legt.

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Das Studio-Statement bleibt bei harten Fakten: Fokus auf Systemstabilität und neue Extraktions-Punkte an der Wasserlinie. Keine Experimente, sondern eine Erweiterung der Gameplay-Schleife. Manche Ruinen halten eben länger durch als der Hype-Zyklus eines durchschnittlichen Live-Service-Shooters.

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Niklas Author 2026
ByNiklas Bender
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Editor-in-Chief bei PlayFront und Spezialist für kritische Analysen. Niklas Bender steht für eine klare redaktionelle Kante und furchtlosen Journalismus. Sein Fokus: Die Dekonstruktion von AAA-Blockbustern und das Aufspüren innovativer Indie-Projekte jenseits des Mainstreams.
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