Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Demo offiziell angekündigt

Square Enix veröffentlicht heute eine spielbare Demo zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, die zuvor schon durchgesickert ist.

Die Demo, die für PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar sein wird, lässt euch die ersten drei Stages vom Beginn des Spiels bis zur Westfestung spielen. Dies schließt auch den Multiplayer-Modus mit anderen Demo-Spielern ein, um diese gemeinsam zu erleben.

Nach Abschluss der Demo wird euer Fortschritt gespeichert und in das finale Spiel übertragen, das am 18. März 2022 erscheint.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog geht man kurz auch noch einmal auf die neue Richtung der Serie ein. Dort ist zu lesen:

„Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ist ein authentisches Actionspiel, das es in der bisherigen Final Fantasy-Serie noch nie gegeben hat. Mit einem Bösewicht als Protagonisten zeichnet es auch eine dunklere Welt.

Wenn man bereits andere Final Fantasy-Spiele gespielt hat, ist man sich dieser Richtung vielleicht etwas unsicher. Ich bin mir jedoch sicher, dass ihr beim Spielen selbst spüren werdet, dass SOPFFO unverkennbar ein Final Fantasy-Spiel ist – in der komplizierten Geschichte, der ihr Jack, der Protagonist, folgt, sowohl tragisch als auch hoffnungsvoll; in den Dungeons, die frühere Teile der Final Fantasy-Serie als Motiv verwenden; im Jobsystem und in vielen anderen Aspekten des Spiels.“