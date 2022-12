Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Different Future-DLC angekündigt

Der dritte DLC erscheint am 27. Januar 2023 und ist zunächst für Besitzer des Season Pass verfügbar. Nach wie vor ist unklar, ob dieser auch separat angeboten wird, was Square Enix bei den bisherigen DLCs nicht ermöglicht hat.

In Different Future wird man von einem Geist eines Mogrys geleitet, während Jack und seine Gefährten eine Stadt in einer anderen Zeit und einem anderen Raum erreichen, um sich einer letzten Herausforderung zu stellen, heißt es zum ersten Teaser.

Square Enix hat den nächsten DLC-Drop für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin angekündigt, der sich diesmal Different Future nennt.

What do you think?