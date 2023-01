Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – ‘Different Future’ Launch Trailer zum finalen DLC

Square Enix zeigt den Launch Trailer zum finalen DLC in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, der am 27. Januar erscheint. In ‘Different Future’ gehen die Abenteuer von Jack und seinen Verbündeten durch Zeit und Raum zu Ende.

Geleitet von einem rätselhaften Mogry-Geist reisen Jack und seine Verbündeten in eine Stadt in einer anderen Dimension. Lufenianer nennen diesen Ort Central. Von hier aus beobachteten sie unzählige Welten und Dimensionen. Doch es brauchte nur die verrückten Wahnvorstellungen eines Lufenianers, um alles zu ruinieren.

Jack schreitet in ‘Different Future’ tief in das Herz dieser gespenstischen Stadt, um die Fesseln dieses karmischen Molochs ein für alle Mal zu sprengen. Denn der Imperator plant, die Welt zu übernehmen, indem er all die ihm zur Verfügung stehende Magie und Monster einsetzt, während sein Herz an der Macht der Kristalle und des Chaos hängt.

‚Different Future‘ umfasst neue Gegner, neue Jobs (Stunt Bullet), ein neues Blacksmith-Feature und vieles mehr.

Wie zuvor ist der DLC ausschließlich über den Season Pass erhältlich. Ob Square Enix eine separate Veröffentlichung anstrebt, ist weiterhin nicht bekannt. Eindrücke aus Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gibt es ergänzend in unserem Review.