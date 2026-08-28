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Stranger Than Heaven: 12 Minuten Gameplay zeigen die Gamescom-Demo

Sega und RGG Studio zeigen 12 Minuten Gameplay zu STRANGER THAN HEAVEN. Alle Infos zum Release und Game Pass Start am 15. Januar 2027.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Sega und das RGG Studio liefern 12 Minuten frisches Gameplay zu „Stranger Than Heaven“ direkt von der Gamescom 2026. Das Action-Adventure erscheint am 15. Januar 2027 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Der Mitschnitt der Gamescom-Demo macht keine Gefangenen. Das RGG Studio schickt uns erneut in knallharte Nahkämpfe, die extrem dynamisch wirken. Paraden, schnelle Ausweichmanöver und brachiale Finisher wechseln sich nahtlos ab. Das Tempo ist hoch.

Neben den Fäusten zählt wieder das richtige Timing bei Kontern. In den Dialogen und der Geräuschkulisse steckt die typische Handschrift des Studios. Belebe Straßen, dichte Atmosphäre, unverfälschte Yakuza-Vibes. Man fühlt sich sofort heimisch, wenn die Knochen knacken.

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