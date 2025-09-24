Stranger than Heaven – RGG Studio gibt einen rätselhaften Einblick

RGG Studio, bekannt für die Yakuza– und Like a Dragon-Reihe, hat sein nächstes Projekt kurz angerissen: Stranger than Heaven. Im Rahmen des jüngsten RGG Direct gab es einen Clip, der vor allem eines hinterlässt – Fragen. Eine Sängerin auf der Bühne, dazwischen Behind-the-Scenes-Material und erste, unscharfe Gameplay-Schnipsel. Wer konkrete Infos zu Story, Plattformen oder Mechaniken erwartet hat, schaut bislang in die Röhre.

Laut Entwickler wird Stranger than Heaven mehrere Epochen über ein Jahrzehnt japanischer Geschichte hinweg abdecken. Das deutet auf eine ambitionierte Erzählstruktur hin, die mehr als nur ein stilistisches Experiment sein dürfte. Die gezeigten Szenen vermitteln eine Mischung aus melancholischer Intimität und großem Drama – ganz typisch für RGG Studio, das schon mehrfach bewiesen hat, dass sie Geschichten jenseits klassischer Action inszenieren können.

Release? Noch weit weg

Wer jetzt schon den Kalender zücken will: SEGA hat den Release grob für das Geschäftsjahr 2026/2027 angegeben, also zwischen dem 1. April 2026 und dem 31. März 2027. Realistisch betrachtet dürfte es eher in Richtung 2027 gehen. Und selbst wenn wir beim heutigen State of Play mehr sehen sollten, bis Spieler wirklich Hand anlegen können, dauert es noch eine ganze Weile.

Stranger than Heaven zeigt bisher mehr Atmosphäre als Substanz. Musik, historische Epochen und RGGs Handschrift sind erkennbar, aber noch bleibt vieles im Nebel. Genau das macht die Sache spannend – gerade weil das Studio dafür bekannt ist, Erwartungen zu brechen. Ob daraus ein Meisterwerk oder ein Nischenexperiment wird, lässt sich noch nicht sagen. Aber klar ist: Das hier wird kein austauschbarer Eintrag in der Release-Liste.