Stranger Than Heaven: Ryu Ga Gotoku Studio enthüllt neues Spiel mit ungeklärter Serienzugehörigkeit

Ryu Ga Gotoku Studio, bekannt für die Like a Dragon-Reihe (ehemals Yakuza), hat auf dem diesjährigen Summer Game Fest offiziell den Titel seines kommenden Spiels bekannt gegeben: Stranger Than Heaven. Damit wird das Projekt, das bislang unter dem Arbeitstitel Project Century lief und erstmals bei den Game Awards 2024 vorgestellt wurde, nun konkreter – zumindest namentlich.

Über das Spiel selbst sind bisher nur wenige Details bekannt. Klar ist lediglich: Stranger Than Heaven spielt im Jahr 1915, vermutlich in Japan. Weitere Informationen zu Story, Gameplay oder Figuren fehlen bislang. Auch die zentrale Frage, ob es sich um einen Ableger oder gar Vorläufer der Like a Dragon-Reihe handelt oder doch um eine völlig neue IP, bleibt unbeantwortet.

Mehr Fragen als Antworten

Offiziell hat sich Ryu Ga Gotoku Studio zur Einordnung des Spiels in sein bestehendes Portfolio nicht geäußert. Die stilistische Nähe zu bisherigen Like a Dragon-Spielen ist angesichts des Studios zwar naheliegend, doch ohne konkretes Material bleibt vieles Spekulation. Das Setting zur Zeit des Ersten Weltkriegs würde jedenfalls einen starken Kontrast zu den modernen Umgebungen der Hauptreihe darstellen – ein möglicher Hinweis darauf, dass man hier einen neuen kreativen Weg einschlägt.

Parallel arbeitet das Studio zudem an einem neuen Ableger der Virtua Fighter-Reihe, womit sich das Entwicklerteam breiter aufstellt als zuletzt.

Was kommt nach Pirate Yakuza in Hawaii?

Das letzte Spiel der Serie, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, war eine schräge Zwischenetappe, die von vielen als unterhaltsamer, aber nicht vollwertiger Serienableger eingeordnet wurde. Auch wir fanden: „Amüsant, aber kein Highlight.“ Sollte Stranger Than Heaven also tatsächlich der nächste große Schritt in der Saga sein, könnte hier ein echter Bruch mit dem bisherigen Ton und Setting bevorstehen.

Noch gibt es mehr Fragen als Antworten. Doch Stranger Than Heaven verspricht zumindest einen ungewöhnlichen Rahmen, der Neugier weckt – gerade bei Fans, die nach dem Hawaii-Ausflug auf einen neuen Impuls hoffen.

Wie steht ihr zum historischen Setting? Erwartet ihr ein echtes Like a Dragon – oder eher etwas völlig Neues?