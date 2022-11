Stranger Things für PlayStation VR2 angekündigt

Neben einem ersten Teaser-Trailer schreibt man zu dem Spiel, dass man in die Rolle von Vecna schlüpft und ein brandneues Stranger Things-Abenteuer in der virtuellen Realität erlebt. Darin wird man zum Entdecker unbekannter Realitäten, während man den Schwarmgeist formt und die Leere zähmt. Als Spieler dringt man in Gedanken die ein und beschwört Alpträume herauf, um sich an Eleven und Hawkins zu rächen.

What do you think?