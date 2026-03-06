Latest

Strategie-Fiasko: Warum Sony die PC-Gamer wieder vor die Tür setzt

Sinkende Nutzerzahlen zwingen Sony zum PC-Rückzug. Newzoo-Daten zeigen: Verspätete Ports verlieren massiv an Relevanz gegenüber Simultan-Releases.

Niklas Bender
Niklas
Niklas Bender
Niklas Bender ist Editor-in-Chief bei PlayFront.de und Spezialist für kritische Spieleanalysen und Meinungsformate. Seit 2023 prägt er die redaktionelle Kante des Magazins mit pointierten Kommentaren und...
Ein Kommentar
Playstation Pc Gaming

Der Traum vom zeitnahen Saros auf dem Rechner ist geplatzt. Aktuelle Analysen von Newzoo sollen belegen, dass der Marktanteil verspäteter Portierungen von einst 22 Prozent (Horizon Zero Dawn) auf indiskutable 5 Prozent bei Marvel’s Spider-Man 2 eingebrochen ist.

Während Titel wie Helldivers 2 durch simultane Veröffentlichungen fast die Hälfte ihrer Spieler auf dem PC einsammeln, verschwinden Singleplayer-Ports in der Bedeutungslosigkeit; der PC-Anteil von Marvel’s Spider-Man 2 ist auf mickrige 5 % abgestürzt.

Sony zieht laut jüngsten Berichten nun die Konsequenz aus diesem selbst verschuldeten Relevanzverlust und stellt laut Bloomberg-Berichten die Portierung großer First-Party-Marken wie Ghost of Yōtei komplett ein, um die schwindende Exklusivität der PS5-Hardware mit der Brechstange zu verteidigen.

Die Quittung für die Resterampen-Politik

Man muss kein Analyst sein, um zu sehen, dass Sonys Strategie der künstlichen Verzögerung gegen die Wand gefahren ist. Wer zwei Jahre wartet, um PC-Gamern, den „Nachzüglern“ im Sony-Kalkül, einen Port vorzuwerfen, darf sich über sinkendes Interesse nicht wundern.

Die Newzoo-Zahlen sind ein Schlag ins Gesicht für das Management: Hatte Horizon Zero Dawn zum PC-Start noch eine Quote von 22 %, generierte der Nachfolger Forbidden West nur noch 7 %. Das liegt nicht an mangelndem Interesse an guten Spielen, sondern daran, dass der Hype-Zyklus längst vorbei ist, wenn die Steam-Seite online geht. Die PC-Spieler weigern sich schlichtweg, die Zweitverwertung für Titel zu finanzieren, deren Spoiler sie seit Jahren auf YouTube umgehen müssen.

Hardware-Angst statt Spieler-Fokus

Hinter verschlossenen Türen bei Sony scheint die Panik zu regieren. Eine „Fraktion“ innerhalb des Unternehmens, die konservativen Bewahrer des Plastikkastens, fürchtet, dass der PC die Marke PlayStation entwertet. Der geplante Rückzug von Singleplayer-Größen wie Saros ist kein Dienst am Fan, sondern reiner Investitionsschutz für das eigene Ökosystem.

Während Microsoft die Grenzen einreißt und das Xbox Project Helix vollständig Windows-kompatibel macht, mauert Sony sich wieder ein. Das Kalkül: Wer die cineastischen Blockbuster von Sucker Punch, Insomniac & Co. erleben will, soll gefälligst wieder Sony-Hardware unter den Fernseher stellen. Dass Live-Service-Experimente wie Marathon weiterhin auf dem PC erscheinen, unterstreicht nur die Doppelmoral – dort brauchen sie unsere Masse, hier wollen sie unsere Unterwerfung unter ihre Hardware.

Für uns Spieler bedeutet das: Die kurze Phase der Entspannung ist vorbei. Sony kehrt zur harten Exklusivität zurück und opfert die Reichweite ihrer besten Geschichten dem Erhalt ihrer Hardware-Margen. Es ist ein Rückschritt in die Ära der Grabenkämpfe, der PC-Gamer am Ende alle ärmer macht – entweder um 500 EUR für eine Konsole, die sie eigentlich nicht brauchen, oder um einige der besten Singleplayer-Erfahrungen der Branche.

Ein schwaches Signal an eine Community, die gezeigt hat, dass sie bereit ist zu zahlen, wenn man sie nicht wie Kunden zweiter Klasse behandelt.

TAGGED:
VIA:GamesIndustry
N7Dan
1 Stunde zuvor

Die nun offiziell bestätigte XBox Helix Strategie,

es benötigt keine weiteren aktivierten Hirnzellen um das zu erkennen.

