Stray Souls – Neuer Trailer lehrt einen das Fürchten

Mithilfe der Metahuman-Technologie und der Unreal Engine 5 werden Charaktere und Umgebungen in Stray Souls authentisch zum Leben erweckt und Spieler direkt in die Angst und Bestürzung der Erzählung versetzt.

In einem neuen Trailer lernt man Daniel kennen, einen Teenager, der ein Haus von seiner entfremdeten Großmutter erbt. Beim Einzug trifft Daniel auf die rätselhafte Martha, die mehr über das Haus weiß, als er erwartet hätte. Als die Nacht hereinbricht, kommen dunkle, okkulte Geheimnisse, die sich in der Wohnung verbergen, und Daniels Vergangenheit ans Licht – Geheimnisse, denen Daniel scheinbar nicht entkommen kann.

